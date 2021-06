Încă o dramă în familia Mădălinei Manole! Fratele artistei s-a separat de soție! ”Am pierdut tot ce iubeam! O căsnicie în plus sau în minus...”

Maran, fratele Mădălinei Manole 00:04, iun 28, 2021 Autor: Radu Constantin

Încă o dramă în familia Mădălinei Manole, care pare lovită de un adevărat blestem. Fratele regretatei cântărețe a dezvăluit că s-a separat de soția lui, după 20 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Mihai.

Dezvăluirea a fost făcută chiar pe contul de socializare al lui Marian Manole, care spune că separarea a avut loc cu câțiva ani în urmă, după moartea mamei lui, eveniment care a avut loc în 2017.

Marian Manole: ”Am învățat să trăiesc singur”

Fosta soție a lui Marian Manole, alături de fiul lor, Mihai

”Sunt câteva doamne, care, din curiozitate, cred, mă tot întreabă de ce în postări nu apare și soția! Cu amabilitatea care mă caracterizează, le răspund pe scurt! Aici este vorba despre Mădălina! Sora mea! Despre viața ei și destinul ei! Aproape în totalitate! Cu mici excepții! Nu am de ce să-mi ascund viața personală, dar nici sa o pun pe tapet cu lux de amănunte! Nu cred că interesează multă lume! Poftiți! Într-una din fotografii apare și mama lui Mihai, femeia care a stat închisă în cușca leilor (leii fiind eu și Mihai) timp de peste 20 ani și care după moartea mamei și a exprimat dorința de a părăsi cușca, deși leii erau pașnici! Dragii mei, am pierdut în viață persoane dragi mie, cam tot ce iubeam! O căsnicie în plus sau în minus nu mai contează! De ceva timp am învățat să trăiesc singur! La început a fost greu, dar, ulterior, te obișnuiești! Singurătatea doare, dar nu ucide! Cel puțin pe mine! Sper că am mulțumit cu răspunsul meu"sopra signore curiose"!”, a scris Marian Manole într-o postare publică pe contul lui de socializare.

Lanț de tragedii în familia Mădălinei Manole

Fratele Mădălinei, alături de fiul și tatăl acestuia, înainte ca bătrânul să moară

Despărțirea dintre Marian Manole și soția lui este doar unul din evenimentele nefericite care au marcat familia artistei în ultimul deceniu. După moartea Mădălinei, părinții ei s-au stins din viață, fără să apuce să-și mai vadă vreodată nepotul, care a rămas în grija tatălui.

Petru Mircea nu a putut niciodată să treacă peste scandalul prilejuit de moartea artistei și de acuzele rudelor acesteia că el ar fi responsabil pentru dispariția acesteia. În ultimul an, fratele Mădălinei a încercat să ia legătura cu Petru măcar pentru a-i permite fiului său să-și cunoască vărul primar, însă și această încercare a fost sortită eșecului.