Andreea Bălan, chiar dacă își va dori un divorț secret, la un mediator, nu va putea face acest lucru. Și asta pentru că, de la începutul acestei săptămâni, divorțul în baza unui acord de mediere nu mai este posibil. Este vorba despre o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), care a apărut în Monitorul Oficial și care se aplică de la începutul acestei săptămâni.

”Conform judecătorilor de la Curtea Supremă, soții nu pot să ceară unei instanțe să ia act de un asemenea acord, ceea ce înseamnă că desfacerea căsătoriei la mediator nu mai este posibilă, medierea fiind acceptată doar pentru stabilirea unor chestiuni conexe divorțului. Decizia ICCJ nr. 33/2019 a apărut pe 24 februarie în Monitorul Oficial, devenind obligatorie”, conform

Practic, ”acordul de mediere cu privire la desfacerea căsătoriei are doar valoarea unui mijloc de dovadă privind intenția soților de a divorța, existentă la momentul încheierii lui, astfel încât el nu poate fi consfințit de către instanță pe calea unei hotărâri de expedient”, se arată în decizia ÎCCJ.

Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit

WOWbiz.ro a anunțat în exclusivitate, în urmă cu câteva zile, separarea cântăreței Andreea Bălan de George Burcea. La acel moment, era clar că între cei doi soți nu mai exista niciun fel de relație, ba chiar, susțineau sursele noastre, nu mai era loc de ”reparat” lucrurile. Iar, între timp, lucrurile s-au complicat. Soțul Andreei Bălan a fost prins în urmă cu câteva zile în trafic sub influența substanțelor interzise. Problemele cu drogurile pe care se pare că le are George Burcea ar fi unul din motivele despărțirii acestuia de Andreea Bălan.

Primul mesaj al cântăreței Andreea Bălan, după ce soțul ei a fost prins drogat

Deși nu a făcut foarte multe declarații, fanii au observat cum Andreea Bălan s-a exprimat și că este vizibil rănită, prin citatele și postările de pe Instagram.

Ultimul mesaj al Andreei este unul foarte sugestiv. Cântăreața a ales să pună în descrierea ultimei postări mesajul: „Let it hurt. Let it bleed. Let it heal and let it go. #quotes #life”, care se traduce: „Lasă să doară, lasă să sângereze. Lasă să se vindece și lasă să plece.”