Încă o pierdere în lumea folclorului românesc! O interpretă cunoscută de muzică populară a încetat, astăzi, din viață

Decesele în lumea muzicii populare par să nu se mai termine. După ce, Petrică Mîțu Stoian și Benone Sinulescu, au părăsit această lume, în urmă cu puțin timp, astăzi, o altă interpretă de muizcă populară s-a stins din viață.

Despre cine este vorba?

După aproape cinci decenii de carieră, una dintre cântărețele preferate a lui Nicolae Ceaușescu, Tita Bărbulescu, căci despre ea este vorba, a încetat astăzi din viața.

Tita Bărbulescu, în vârstă de 85 de ani, a pierdut lupta cu viața, astăzi, 5 decembrie. Artista a lăsat durere în urmă, dar amintirea ei va rămâne vie în sufletul oamenilor care au iubit-o, prin sutele de cântece pe care le-a interpretat de-a lungul carierei sale.

Tita Bărbulescu a avut o carieră de peste 40 de ani. Regretata artistă a fost una dintre favoritele fostului președinte, Nicolae Ceușescu, din perioada regimului comunist.

S-a remarcat în industria muzicală de la vârsta de 14 ani. Talentul desăvârșit și munca îndelugată au menținut-o pe Tita Bărbulescu multă vreme în topul celor mai mari intepreți de muzică populară.

Aproape 5 decenii i-a petrecut pe scenă, regretata artistă a încântat lumea cu vocea ei și asta a făcut-o să fie apreciată și iubită în toți acești ani.

Tita Bărbulescu a părăsit, astăzi, această lume, dar cântecele ei o vor păstra veșnic vie în amintirea familiei, apropiațiilor și a tuturor fanilor artistei, care au iubit-o și i-au apreciat munca și talentul.

Fanii și colegii de breaslă, devastați de pierderea Titei Bărbulescu

În semn omagial, colegii Titei Bărbulescu au postat un videoclip cu pozele artistei, de-a lungul carierei sale, pe pagina sa de Facebook și tot ei au fost cei care făcut anunțul trist public.

"Azi ne-a părăsit Emblema Argeșului d-na Tita Barbulescu (...) Dumnezeu s-o ierte!", potrivit unei postări, de pe Facebook.

“Astăzi puțini mai cântă din suflet pentru că nu le mai cântă sufletul. Ea cânta cu sufletul și publicul o iubea sincer și curat!”, a declarat artista de muzică populară Elena Sima.

De asemenea, fanii artistei ar fost profund afectați de pierderea artistului lor preferat, aceștia au ținut să-i acorde un un ultim omagiu regretatei interprete.

"Nu creeeeed(...) Condoleanțe!Dumnezeu să o odihnească!(...) SINCERE CONDOLEANȚE FAMILIEI! REGRETE ETERNE! DUMNEZEU S-O IERTE(...) Dumnezeu s-o odihnească! Mare artist... Felicitări pentru omagiu!(...) Mare voce ....Dumnezeu s-o odihnească în pace (...)Offf Dumnezeu să o ierte, ne rămîn cîntecele", sunt doar câteva din comentarile îndurerate ale fanilor.

Tita Bărbulescu a murit astăzi, 5 decembrie, la ora 07.00. În momentul de față, nu se știe motivul exact, pentru care artista ar fi încetat din viață.