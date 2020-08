Încă o vedetă de la noi a devenit mămică! Oana Tache a născut astăzi!

In articol:

Oana Tache și soțul ei au devenit părinți pentru prima dată astăzi, 1 august. Se pare că micuțul a venit pe lume mai repede decât se așteptau.

Actrița a postat pe contul ei de sociliazare mai multe fotografii de la naștere. Fanii au recționat imediat și i-au scris sute de mesaje de laudă. Vedeta a povestit experiența nașterii pe blogul său, dar și ce nume a ales pentru cel mic.

„E adevărat că am crezut că cea mai frumoasă veste, cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi vreodată a fost când am aflat de Crăciun că sunt gravidă! Ei, bine azi, mă contrazic singură! Cel mai înălțător sentiment îl trăiesc azi, 1 august 2020! Și sunt extrem de fericită să împart asta cu voi! Și vă mulțumesc pentru toată susținerea din perioada asta!”, a scris ea pe blog.

Ce nume a ales vedeta pentru micuț

Numele ales de actriță este unul foarte special. Petru Lucas Onescu se numește băiețelul Oanei Tache și se pare că acest nume are legătură cu bunicul vedetei.

„Suntem deci deja 3 pentru că Petru Lucas a venit mai repede un pic! E clar că ne seamănă deja. Și e clar că e “made in Japan” că are viteza lui! E clar că e generație nouă upgradată corespunzator!”, a mai spus ea.

Ioana Tache, declarații despre sarcină

"Ne dorim un bebe tare că piatra, așa că primul nume ales este Petru – este totodată numele bunicului meu, dar face și referire la profesia soțului meu – inginer geo-fizician. Eu am avut o relație foarte specială cu bunicul meu. A fost director la Teatrul Giulești, de la el am moștenit înclinația pentru zona media, teatru, film, de la el am învățat prima poezie cu care am luat casting-ul la Abracadabra, de la el am învățat să cumpăr prima pâine și tot așa. L-am iubit mult pe tataie Petrică și el pe mine, fiind prima lui nepoată, și cred că îmi arăt astfel recunoștința și îmi manifest dorul față de el, alegând ca fiul nostru să îi poarte numele. Cum spuneam, are legătură și cu ceea ce face Filip, soțul meu, așa că Petru a fost din start o alegere unanimă în ceea ce privește numele copilului. Și dacă primul prenume este unul care îl va face pe bebe să fie cu picioarele pe pământ, rațional, pentru al doilea nume am ales să îl lăsăm și cu capul în nori, să fie creativ. Așadar, al doilea nume va fi Lucas, pentru că eu sunt o mare fană a francizei create de George Lucas, celebra saga Star Wars. Așadar, așteptăm un mic Jedi sau dacă te gândești că bebe a fost conceput în Japonia, o să îți iasă la socoteală că facem un mic extraterestru. Important e că suntem foarte fericiți și așteptăm cu nerăbdare momentul în care vom face cunoștiință cu Petru Lucas Onescu", a declarat Oana Tache.