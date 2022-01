Încă un artist de muzică populară a murit subit, la 48 de ani! Ce a făcut Florin Salam înainte de moartea interpretului i-a uimit pe toți. L-au și fotografiat

In articol:

Suferință imensă pentru folclorul bănățean după ce cunoscutul saxofonist Costel Florea Pitigoi s-a stins subit din viață. Artistul căruia i-a fost pupată mâna de Florin Salam, avea 48 ani, era căsătorit și avea doi baieți. Ramona Viță, cântăreața și buna sa prietenă alături de care a cântat in ultimii ani de viață, a dezvăluit că artistul nu a dat semne de boală sau de disconfort de orice tip, ba mai mult, fusese si la

un control medical de rutină, unde nu s-a descoperit vreo afecțiune.

” Cantam impreuna de aproximativ 10 ani, intotdeauna i-am respectat valoarea ca instrumentist, om, dar de cand am inceput sa colaboram am devenit poate mai mult decat frati. Daca sotul meu, Petrica Vita, este mana dreapta a formatiei, Costel Pitigoi a insemnat mana stanga. Am ramas socati.Suferea de diabet, nu s-a simtit rau, nu a avut probleme. Cu vreo doua zile inainte de nenorocire a fost la un control medical la care a fost totul in regula, i s-a spus ca are circulatie buna, sa stea linistit. Si in miez de noapte ne-am trezit cu aceasta veste, a facut atac cerebral. Sotia a sunat la salvare, a anuntat copiii, insa, din pacate, nu s-a mai putut face nimic.”, a declarat Ramona Viță, pentru Star Popular.

Costel Florea Pițigoi [Sursa foto: Captură YouTube]

Colegii de breaslă sunt șocați de pierderea saxofonistului

Toti colegii de breaslă sunt șocați de pierderea suferită.

Azi noapte, colegii de trupă au ținut un moment artistic la priveghiul lui Costel Florea Pitigoi, cu melodiile pe care le cântau împreună. ”, a mai spus Ramona Viță, pentru sursa citată.

Saxofonistul Costel Florea Pițigoi era extrem de apreciat în lumea marilor artiști. Acesta l-a impresionat cu calitățile pe care le avea, chiar și pe Florin Salam, care i-a sărutat mâna la un eveniment la care au cântat împreună. Costel Florea Pițigoi va fi condus pe ultimul drum, mâine, unde va fi înmormântat în comuna Armenis.

