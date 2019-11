Încă o fetiță în familia lui Chef Florin Dumitrescu! Vestea a fost dată printr-o postare pe Instagram.

Chef Florin Dumitrescu și soția lui, Cristina Sima, vor deveni părinți pentru a treia oară. Și de această dată vor avea tot o fetiță.

Chef Florin Dumitrescu și soția așteaptă încă un bebeluș: e fetiță!

Prin intermediul postării făcute pe contul său oficial de Instagram, îndrăgitul bucătar și jurat la o emisiune culinară populară a dezvăluit și ce nume a ales pentru bebelușul din burtică: Zelda.

Chef Dumitrescu și partenera lui de viață, Cristina Sima-Dumitrescu, fost jurnalist, formează un cuplu din 2010. După patru ani de relație și o fetiță împreună, Ava, Florin și Cristina au făcut nuntă mare și fastuoasă. În 2015, a venit pe lume și cea de-a doua fetiță a cuplului, Mia.

Acum, Cristina e iar însărcinată. Familia lui Chef Dumitrescu se pregătește să întâmpine încă o fetiță. După cum a dezvăluit chiar Florin Dumitrescu, numele celei de-a treia fetițe este și el special: micuța va primi la botez prenumele Zelda.

"Am tot ce îşi poate dori un om în viaţa asta. Nu îmi doresc nimic mai mult decât am acum. Dar cel mai important pentru mine şi momentele în care mă simt un adevărat învingător sunt acestea, în care dragostea învinge. Am o familie foarte frumoasă şi mulţumesc lui Dumnezeu, sănătoasă. Iubitele mele, vă mulţumesc pentru tot ceea ce sunteţi. Aţi reuşit să mă faceţi să mă simt un bărbat împlinit şi să depăşim toate momentele mari din viaţa mea, iar reţeta succesului sunteţi voi. Vă iubesc mult”, scria Florin Dumitrescu în 2015, atunci când a devenit pentru a doua oară tătic.