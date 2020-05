In articol:

Inca un bebelus in familia Puterea dragostei ? Berna e insarcinata cu Philip? Vestea tocmai a fost data pe un vlog de pe youtube.

Potrivit celor doua tinere, Bernadette ar fi ramas insarcinata. Din cate se pare, blondina ar astepta un bebelus cu Philip, insa deocamdata cei doi tineri nu vor sa dea vestea, preferand sa lase indicii pentru internautii care ii indragesc si ii urmaresc pe conturile de pe site-urile de socializare.

Bernadette de la Puterea dragostei, insarcinata cu Philip? "Ar fi cel mai dulce copilas"

"Philip si Berna asteapta un copil? Pai... am ajuns la concluzia asta, acum nu stim daca e pe bune sau nu, ii lasam pe ei sa zica. Am observat intr-un story pus de Berna pe Instagram, pe care l-a repostat si Philip, ca el o mangaie pe burtica. El statea in genunchi si o mangaia pe burtica. Si in emisiune am vazut ca Berna a pus vreo cateva kilograme, in special pe burtica. Are un pic de burtica. Cum ar fi ca Berna si Philip sa aiba un copil? Se repeta istoria cu Simina si Zanoaga? Daca ar fi gravida Berna, ar fi cel mai dulce copilas. Sunt multe gesturi intre ei in emisiune", au spus tinerele in vlog-ul lor.

Un concurent nou la Puterea dragostei pentru Bianca: "Au facut o coalitie" - Dezvaluiri din culisele emisiunii

Intra un baiat in casa Puterea dragostei pentru Bianca, dupa ce s-a despartit de Livian? Dezvaluiri din culise.

Un nou concurent ar fi pregatit sa intre in casa Puterea dragostei pentru Bianca. Dupa ce s-a aflat ca nu mai e cale de impacare intre Bianca si Livian, o bomba a fost detonata pe internet. Exista informatii potrivit carora un tanar ar fi gata sa ajunga in emisiunea de la Kanal D pentru a o cuceri pe castigatoarea primului sezon Puterea dragostei. Intr-un vlog publicat pe Youtube se vorbeste despre intelegerea facuta intre Bianca Comanici si o alta concurenta din emisiunea care se filmeaza in Turcia, Bernadette

"Berna si Bianca au facut o coalitie ca sa-l faca gelos pe Livian. Stiti bine ca ele doua au fost si sunt prietene. Bernadette a venit in emisiune si a spus ca e un baiat la hotel gata sa intre pentru Bianca", se spune in vlog-ul respectiv.