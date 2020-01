Câțiva dintre concurenții de la Puterea Dragostei au făcut videochat și, după ce imaginile cu ei au ajuns la fanii emisiunii, ei au recunoscut totul în emisiune. Roxana și Bogdan Mocanu au spus că au încercat această meserie, dar s-au lăsat repede.

Raluca Munte a povestit cu ochii în lacrimi că a făcut-o pentru a-și ajuta părinții cu bani. Larisa, iubita lui Adrian, s-a reapucat de videochat după ce a plecat din emisiune și nu i-a fost rușine cu felul în care își câștiga banii.

Cezar Buică de la Puterea Dragostei face videochat

Cezar Buică, fost concurent la Puterea Dragostei, face și el videochat. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu tânărul în ipostaze care nu lasă loc interpretărilor.

„Pentru cei care își mai aduc aminte de Cezar și vă întrebați ce mai face, cum mai este. El este bine și chiar așa, de început de an nou, era aseară live pe videochat. A înțeles că nici vlogurile nu îi aduc banii cum o fac dildourile ascunse în c#r”, este mesajul scris pe Instagram de cea care a făcut publică imaginea incriminatoare cu Cezar de la Puterea Dragostei.

Citeste si: Roxana, speriată de dezvăluirile lui Turcu de la Puterea Dragostei! Iubitul a amenințat-o în culise: „Să spunem lumii...”

Roxana de la ”Puterea Dragostei” lămurește motivele pentru care a făcut videochat!

„Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani... Și nu am făcut... Să nu faceți asta, pentru că este o prostie. Nici nu știam ce trebuie să fac... Și vreau să vă mai spunc eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (...) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut...”, explică Roxana de la ”Puterea Dragostei”.