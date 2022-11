„Încă un mod prin care ne-am spus te iubesc” Mădălina Crețan, mesaj sfâșietor după ultima apariție la televizor a lui Nosfe. Regretatul artist participase la un show culinar

In articol:

Nosfe a fost cunoscut și apreciat de mai toată România pentru talentul, devotamentul și muzica sa. Însă, la sufletul celor care l-au cunoscut personal a ajuns datorită omului bun care era în spatele imaginii de artist.

Însă, nu doar muzica era plăcerea sa, ci și gătitul.

Astfel că, înainte de a deceda, alături de soția sa, regretatul rapper a participat la un show culinar.

Mădălina Crețan, un ultim omagiu adus regretatului ei soț

Cei doi soți i-au dat pe spate pe jurații emisiunii, astfel că au ajuns departe în competiție. Doar că aseară, pentru fanii artistului, a fost ultima dată când l-au putut vedea pe micul ecran.

Nosfe a fost eliminat din emisiune, după ce farfuria lui a acumulat cel mai mic punctaj, iar la scurt timp, pe conturile de socializare are rapper-ului a apărut un mesaj de suflet publicat de soția acestuia.

Mădălina Crețan spune că ea și Nosfe, pe lângă iubirea pe care și-au purtat-o, au fost legați și de plăcerea de a găti.

Împreună au făcut o regulă în casă lor care i-a unit și mai mult: se mânca doar în familie, se gătea cu dragoste și se mulțumea pentru ce

puneau în farfurie. Așa, spune bruneta, și-au crescut și fiica, cu dragoste, pasiunea, respect și grijă, ingredientele necesare în relații și în bucătărie.

Acum, însă, revăzând ultimele clipe pe care alesul inimii sale le-a petrecut în bucătărie, se arată impresionată și bucuroasă că împreună au avut parte de o astfel de experiență.

Iar acum, mesajul făcut public se adresează lui Nosfe, dar și tuturor celor din competiție, care i-au întâmpinat cu entuziasm și cărora Nosfe a încercat să le ofere câte o parte din sufletului lui și din experiența sa de viață.

Pe ei, dar mai ales pe soțul ei, Mădălina Crețan îi pune pe un piedestal, îi prețuiește și le mulțumește pentru momentele pe care le-a putut petrece într-un mod inedit alături de Nosfe.

”Pentru noi mâncarea a fost încă un mod prin care ne-am spus “TE IUBESC”. Mâncarea ne-a ajutat să îi arătăm Irisucăi ce înseamnă grija, ce înseamnă mesele în familie, cum mâncarea are mult mai mult gust atunci când te așezi la masă cu oameni pe care îi iubești și ce greutate au cuvintele “sărut mâna pentru masă”! Când am decis să mergem la emisiune, singurul lucru pe care ni l-am propus a fost să fim noi așa cum suntem în fiecare zi din viața noastră. Să fim recunoscători pentru fiecare emoție pe care o vom trăi, pentru fiecare om pe care îl vom cunoaște, pentru fiecare lucru nou pe care îl vom afla despre mâncare și pe care apoi îl vom putea recrea în bucătăria noastră, pentru familia noastră.

Surprinzător pentru noi și pentru lumea asta în care trăim, am primit la schimb exact același lucru pe care noi l-am pus acolo, pe bancuri. Am câștigat amândoi niște frați și niște surori, am descoperit niște suflete imense care nu se văd prin ecran sau care nu se văd deloc la televizor. Ce pot să le mai spun acum acestor oameni este că ne putem simți iubiți de Dumnezeu cu adevărat pentru că NOSFE a trecut pe la noi în fugă lui prin viața asta, că cei cu ochi în suflet au avut lecții grele de învățat de la el și că el a găsit mereu loc în inima lui pentru fiecare om cu care și-a încrucișat drumurile”, a scris Mădălina Crețan în mediul online, după ultima apariție pe micul ecran a regretatului artist.