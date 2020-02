Scandal la Survivor, între Ghiță, Asiana și Elena de la Faimoși

Survivor, între Ghiță, Asiana și Elena de la Faimoși " />

Faimoșii de la Survivor au fost din nou protagoniștii unui scandal. De data aceasta, Ghiță, Elena și Asiana s-au certat de la pături. Concurentul le-a acuzat pe artistă și pe gimnastă că au luat mai multe pături și că el a rămas fără, iar de aici până la un schimb de replici foarte acide nu a fost decât un pas.

Ghiță i-a spus Elenei că o chelește, iar ea reacționat imediat.

i-a spus Elena lui Ghiță.

În conflict s-a implicat și Grațiela, care a avut mai multe schimburi de replici cu Elena de-a lungul șederii lor în Republica Dominicană.



„Tu să nu îmi mai spui niciodată numele, să nu te mai adresezi către mine niciodată”, i-a spus soția lui Andrei Duban colegei ei de la Faimoși.

„Nu mă adresez către tine niciodată, niciodată”, a răspuns Elena, imitând-o pe Grațiela.

Survivor: Elena și Asiana de la Faimoși, scandal cu Ghiță

„Prietene, zi tu care e problema. De ce mă chelești pe mine?”, l-a întrebat Elena pe Ghiță.

„Uite, Asiana are patru pături în momentul ăsta!”, a spus el, în timp ce Asiana aranja păturile. Gimnasta s-a întors să-i răspundă, dar a primit o replică dură. „Taci când vorbesc eu”, i-a spus Ghiță.

„Prietene, nu mă iei pe mine cu taci!”, s-a răstit gimnasta.

„Ți-am zis să taci!”, i-a spus din nou Ghiță.

Ghiță a povestit de la ce a început conflictul. „Fiind întuneric, ajunși puțin debusolați și-au luat păturile și eu am rămas singurul fără pătură. În acel moment i-am spus Grațiele că dimineață, pe lumină, voi elucida misterul. Cum s-a făcut de zi, Ghiță a fost sus în picioare. Nu am mai așteptat să se trezească lumea și am început să număr păturile. Mi-am dat seama că Asiana și Elena aveau mai multe pături”, a povestit Ghiță, despre cearta lui cu Asiana și Elena de la Survivor.

a spus Asiana despre cearta de dimineață.