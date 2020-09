Incaltamintea la moda pentru toamna-iarna 2020

Femeile isi doresc mereu sa fie in pas cu tendintele in mateie de imbracaminte, incalatmainte dama, machiaj sau accesorii. Gama de incaltaminte femei reprezinta un etalon de frumusete, eleganta si rafinament pentru reprezentatele sexului frumos, asa ca oricate produse si-ar cumpara, niciodata nu vor fi suficiente. Colectia de incaltaminte dama este extrem de mare si cuprinde foarte multe perechi din care poti alege. Insa, modelele care se afla in tendintele anului 2020 le aflam in acest articol.

Pantofi loafer

In articol:

In 2020, designerii au adus un suflu nou asupra acestui tip de pantofi. Poti gasi modele de pantofi loafer cu tocuri late si groase sau decupate la spate. Pantofii loafer arata spectaculos anul acesta, asa ca nu ezita sa ii achizitionezi!

Pantofi stralucitori

Se poarta modelele de incaltaminte dama spectaculoase, care ies in evidenta, asa ca nu aveau cum sa lipseasca pantofii realizati din materiale stralucitoare. Prin urmare, in magazinele de incaltaminte vei gasi pantofi cu sclipici, strasuri si pietre speciale, aceste modele fiind perfecte pentru ocazii speciale.

Pantofi sport colorati

Desi pantofii sport albi nu au disparut complet de pe podiumurile de prezentare, pantofii sport care vor domina in sezonul toamna-iarna sunt cei multicolori, in nuante si imprimeuri pe care in mod obisnuit nu le-ai asocia.

Cizme inalte

Cizmele pana la nivelul genunchilor au fost principalul model de cizme in trend pentru 2019. Dar in 2020 acestea depasesc nivelul genunchilor, asa cum o demonstreaza colectiile prezentate de Loewe sau Altuzarra.

Exista modele de pantofi potrivite oricarei tinute si oricarui eveniment. Alege intotdeuna ceea ce iti place tie si ceea ce te evidentiaza. Si nu uita, cel mai important lucru e ca tu sa te simti confortabil indiferent ce ai purta!