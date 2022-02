"Încărcau morții în basculantă!" A fost dusă la morgă, printre cadavre, deși încă trăia. Cum a reușit să scape cu viață Virginia Varvarei, una dintre supraviețuitoarele accidentului de la Huțani?

In articol:

Au trecut aproape 42 de ani de la cel mai grav accident rutier din istoria României, însă Virgina Varvarei, una dintre supraviețuitoare, povestește totul ca și cum s-ar fi întâmplat ieri.

Femeia, în vârstă de 76 de ani, a fost la un pas de a fi îngropată de vie , după ce a fost aruncată la morgă, printre zecile de cadavre. Norocul a făcut, însă, să fie salvată în ultimul moment.

Virginia a fost aruncată la morgă, printre cadavre, în urma accidentului de la Huțani

Accidentul de la Huțani a fost unul dintre cele mai grave evenimente rutiere în istoria României. Zeci de persoane și-au pierdut viața în vara anului 1980, când "autobuzul morții" a ajuns în apă, din cauza exploziei unui cauciuc. Printre victime s-a numărat și Virginia Varvarei, care, din cauza multiplelor răni și a cantității de apă pe care o înghițise, a leșinat.

Imagine de la locul accidentului de la Huțani (1980) [Sursa foto: botosaneanul.ro]

Povestea femeii este de-a dreptul cutremurătoare, căci aceasta a fost la un pas de a fi îngropată de vie. Ea a fost cărată la morgă împreună cu cei decedați în accident și aruncată printre cadavre.

Norocul a fost că la un moment dat, pe când corpurile neînsuflețite erau spălate cu furtunul, a făcut o mișcare bruscă, iar cei prezenți și-au dat seama că încă trăiește:

Băiatul acela m-a scos, că mi-a spus după aceea.(...) De haine mi-a spus că m-a tras. A intrat și el un pic, dar nu aveai cum să te salvezi dacă nu știai un pic să dai din mâini și să îți ții respirația. A fost foarte, foarte, foarte... Încărcau morții în basculantă, îi duceau la morgă.(...) acolo m-au încărcat și pe mine. Mi-au spus după aceea cumnatul meu, Dumnezeu să-l ierte, că s-au mobilizat toți medicii care nu erau de gardă. Era duminică după-amiază de acum... Mi-a spus cum a reușit să mă găsească.(...) La morgă mă dusese și pe mine. Și când spăla cu furtunul mâlul acela, am făcut o mișcare și atunci m-au dus la reanimare. Mi-au făcut spălături stomacale, că înghițisem nămol. A fost foarte, foarte trist, dar a dat Dumnezeu și am ieșit, ca să îmi văd fetița.", a povestit supraviețuitoarea accidentului de la Huțani, pentru botosaneanul.ro.

Virginia Varvarei, una dintre supraviețuitoarele accidentului de la Huțani (1980) [Sursa foto: botosaneanul.ro]

"Am avut edem pulmonar acut și comoție cerebrală"

În urma accidentului care era să o îngroape de vie, Virginia Varvarei a rămas cu câteva probleme serioase de sănătate. Femeia a trebuit să facă mai multe investigații medicale, căci a fost diagnosticată cu edem pulmonar și comoție cerebrală: "La reanimare am stat vreo trei-patru zile, după aceea m-au coborât la salon și am stat în spital două săptămâni.

După aceea m-am dus la Iași pentru că am avut edem pulmonar acut și comoție cerebrală și a trebuit să fac investigații, să vădă dacă nu am cheaguri de sânge. Și am mai stat și la Iași o săptămână internată. După aceea am venit acasă și am avut concedii medicale.", a mai spus Virginia Varvarei, pentru sursa citată.

Virginia Varvarei, una dintre supraviețuitoarele accidentului de la Huțani (1980) [Sursa foto: botosaneanul.ro]