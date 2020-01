Un incendiu dezvastator a izbucnit în seara zilei de miercuri, 22 ianuarie, la o casă din Timișoara. Imobilul care a luat foc îi aparține unei foste iubite de-ale lui Nicolae Guță, Sorina.

Casa manelistei Sorina, fosta iubită a lui Nicolae Guță, mistuită de flăcări!

„Am fost solicitaţi să intervenim la pentru lichidarea unui incendiu la o casă din Timişoara, str. Nouă. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă 3 autospeciale de stingere, o autoscara, 2 echipaje SMURD şi 20 pompieri. Incendiul se manifestă la partea superioara a imobilului pe o suprafata de 100 mp. Se actioneaza pentru limitare şi stingere”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş.

Potrivit pompierilor timișoreni, focul s-a extins şi la casa alăturată. Din fericire, nu există victime, toți cei din case ieșind afară înainte să se întâmple o tragedie.

Marele esec sentimental al lui Nicolae Guta! Manelistul a cerut-o de nevasta pe Sorina, in direct la tv, si i-a oferit inelul de logodna! De ce nu s-au mai casatorit

Nicolae Guta a cerut-o de nevasta pe Sorina Guta in platoul unei emisiuni televizate.

Nicolae Guta a avut zeci de relatii, dar apropiatii lui sustin si acum ca femeia vietii lui a fost Sorina Guta, o cantareata de muzica de petrecere din Banat. Cei doi au avut o legatura sentimentala de 7 ani, dar Sorina l-a parasit pe manelist pentru ca acesta nu avea de gand sa o ia de nevasta. Cantaretul ii ceruse mana la televizor, dar Sorina nu a fost convina ca lucrurile sunt serioase. "De mai bine de sapte ani partenera oficiala a lui Guta, atat pe scena, cat si in viata de zi cu zi, este Sorina. Cantareata de manele si ea. Dar relatia lor nu a capatat inca un statut oficial, lucru dupa care Sorina tanjeste. Mai mult, Nicolae are o legatura mai veche, la care nu se hotarase sa renunte, mai ales ca, dupa legea tiganeasca, cealalta femeie este considerata sotia oficiala a manelistului. Ei bine, daca Sorina a acceptat o lunga perioada de timp aceasta situatie, in care era vazuta ca amanta solistului, la un moment dat s-a hotarat sa puna piciorul in prag si sa-si ceara drepturile”, scriau ziarele in 2005. (Citește și: Nicolae Guță așa cum nu l-ați mai văzut. Manelistul și familia lui s-au botezat în pelerinaj)

"In ciuda declaratiilor de dragoste pe care Nicolae Guta i le facea Sorinei pe scena si pe la diversele show-uri tv la care participau, acesta nu voia cu nici un chip sa o avanseze de la stadiul de concubina la cel de sotie cu acte in regula. Motiv pentru care in relatia celor doi manelisti au aparut probleme. Si, cum Nicolae nu dorea sa o piarda, a dus-o pe Sorina la emisiunea doctorului Cristian Andrei, unde a cerut-o de nevasta in vazul lumii. I-a oferit chiar si un inel de logodna pe care aleasa lui l-a acceptat cu lacrimi in ochi. In plus, Nicolae i-a cerut doctorul Andrei sa-l naseasca, daca tot cererea oficiala s-a petrecut sub ochii sai. Dar cunoscutul psiholog a refuzat foarte politicos cererea cantaretului si a reusit sa-l faca sa-si dezvaluie toate indoielile legate de casatorie, de femeile care ar putea sa profite de el, dar si temerea cea mai mare: ca femeia de langa el ar putea sa aiba mai mult succes decat el in industria muzicala”, s-a dezvaluit despre Nicolae Guta si Sorina.