Încep luptele individuale la „Survivor România”! Sebastian Chitoșcă a părăsit competiția

De săptămâna viitoare cei șase concurenți rămăși în competiție, doi Faimoși, Zanni și Elena Marin, și patru Războinici, Maria, Albert, Andrei și Marius, se vor confrunta în jocurile individuale, în lupta pentru marele trofeu.

În ultima săptămâna Războinicii și-au adjudecat toate victoriile, astfel că telespectatorii au avut de ales dintre doi Faimoși, Elena Marin și Sebastian Chițoșcă, pe cine păstrează în competiție. Zannidache a fost din nou favoritul publicului, fostul fotbalist întrunind cele mai puține voturi.

Vizibil emoționat, Sebastian Chitoșcă, și-a luat rămas bun de la concurenții rămăși în competiție, atât Faimoși cât și Războinici.

„Mă bucur că am ajuns până aici, simt că am dus steagul Faimosilor la nivel înalt contra unor Războinici. Simt că mi-am îndeplinit multe obiective de când am intrat în această competiție și până acum. Îmi pare rău că nu am avut ocazia să mă lupt cu unul din echipa mea, Zanni. Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inima de sportiv și asta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici. Nu am spus niciodată că am un vis, să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei ”, a spus Sebastian Chitoșcă.

Înainte de consiliul de eliminare Echipele Greciei și României s-au reunit și au oferit un adevărat spectacol de viteză, rezistență și îndemânare pe cunoscutul traseu pe apă de la Survivor România. Mixul războinicilor și-au adjudecat victoria și s-au bucurat de un premiu dulce, un Candy party, care să le ofere energia necesară pentru jocurile individuale care vor urma.

Începe lupta pentru marele trofeu Survivor România

Daniel Pavel, gazda show-ului Survivor România a anunțat startul jocurilor individuale. Doi Faimoși și patru Războinici se vor lupta pentru marele trofeu.

„Zanni, Elena, Albert, Maria, Marius și Andrei, de săptămâna viitoare trecem la individuale. Veți avea jocurile individuale. Fiecare dintre voi trage pentru el, pentru ceea ce înseamnă rămânerea în competiție, din punct de vedere psihic, fizic și mental”, a anuntat prezentatorul emisiunii.

Nu ratați de săptămâna viitoare luptele crâncene pe care cei șase supraviețuitori le vor purta pe traseele Survivor România, de joi până duminică, începând cu ora 20.00, la Kanal D!