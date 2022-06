Începând de mâine, de la 20:00, începe un nou sezon al emisiunii “Se strigă darul”, la Kanal D! “Tradițiile sunt pe primul loc, dar veți vedea și abordări moderne ale petrecerii și ale momentelor cheie din timpul nunții”

Emisiunea “Se strigă darul” revine sâmbătă seară cu un nou sezon plin de veselie la Kanal D! Grațiela Duban Teohari și Mihai Mitoseru îi vor face pe telespectatori martorii celor mai frumoase nunți din România, cu obiceiuri și tradiții spectaculoase, cu emoții uriașe și perpetuă goană după zestre a celor doi îndrăgiți prezentatori.

În fiecare ediție a emisiunii “Se strigă darul”, Mihai Mitoseru și Grațiela Teohari Duban se vor afla în mijlocul pregătirilor importantului eveniment din viața cuplurilor care își leagă destinele în fața lui Dumnezeu și a comunității.

Cele mai emoționante mărturii înainte de marea petrecere, focul pregătirilor prin care trec mirii, dar și familiile și apropiații acestora, mărturii la cald din mijlocul distracției, toate acestea vor face deliciul milioanelor de telespectatori, odată cu noul sezon “Se strigă darul”. Nu va lipsi competiția plină de umor între cei doi prezentatori, fiecare dintre ei încercând să adune cât mai multă zestre în beneficiul mirilor.

“Va fi o vară incendiară, vom colinda țara în lung și în lat, la cele mai frumoase nunți! Suntem pregătiți de petreceri fabuloase, distracție pe cinste și goana după zestre așa cum nu ați mai văzut! Și, evident, veți asista la o competiție! Pentru că, deși suntem buni colegi, eu și Grațiela ne vom <duela>!”, a spus Mihai Mitoșeru.

“ Telespectatorii vor fi martorii unei diversități de nunți, organizate în cele mai diferite zone ale țării. Tradițiile sunt pe primul loc, dar veți vedea și abordări moderne ale petrecerii și ale momentelor cheie din timpul nunții. Vibe-ul este extraordinar, mă simt foarte bine și sunt foarte fericită să fiu alături de miri. De abia aștept să înceapă noul sezon și telespectatorii să se bucure de această experiență. Am trecut printr-o serie de întâmplări intense, am mers pentru prima dată cu tractorul, am învățat să merg cu ATV-ul…”, a declarat Grațiela Teohari Duban.

Nu pierdeți, începând de mâine seară, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Kanal D, un nou sezon “Se strigă darul”, emisiunea în care poveștile de dragoste merită sărbătorite!