Miercuri, 20 mai, la aproape 10 luni de la dispariția Alexandrei Măceșanu și la mai bine de un an de la cea a Luizei Melencu, începe procesul lui Gheorghe Dincă la Tribunalul Olt. Este vorba despre faza de cameră preliminară a procesului în care Gheorghe Dincă e judecat în celebrul deja ”caz Caracal”.

Deși, familiile celor două fete au primit citații, nu se știe dacă se vor prezenta la Tribunal. Și asta pentru că, așa cum susține unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, Gheorghe Dincă nu va fi adus la proces.

”Dragi români, mâine începe MASCARADA de proces a lui Dincă‼️ După ce am aflat că ZEUL Dincă nu va fi prezent în sală, vă anunț că NU voi participa fizic acolo Vreau să privesc acest animal în ochi Este încă o umilire a familiei noastre din partea SISTEMULUI care se reconstruiește! Atât Nelu cât și Teodora au gândit la fel și nu ar fi vrut să participe, dar după o discuție la rece am decis împreuna ca ei să se ducă la acest "așa zis" proces judecat unde a decis chiar DINCA! Vă spun ca nu cred deloc în buna credința a judecătorului de la Olt! Am cerut întoarcerea dosarului la DIICOT pt refacerea urmăririi penale, iar acest lucru va fi decis doar printr-o minune! Personal, cred că numai o bătălie în interiorul SISTEMULUI între anumite persoane pentru împărțirea puterii ar putea trasa ordinul corect în acest caz! Doamne ajută! Copilul nostru a făcut mai mult decât imposibilul pentru a trai, iar vinovații sunt în libertate”, este mesajul postat de Alexandru Cumpănașu înainte de procesul lui Gheorghe Dincă.

Procesul lui Gheorghe Dincă! Monstrul din Carcal și-a tot schimbat declarațiile

Începe procesul lui Gheorghe Dincă. ”Monstrul de la Caracal”, acuzat de răpirea și uciderea a doua tinere: Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, și-a schimbat de nenumărate ori declarațiile, iar acum nu mai recunoaște că le-ar fi ucis pe cele două fete.

Familiile victimelor cer oprirea procesului și reluarea anchetei. Rudele adolescentelor cred că fetele trăiesc și că autoritățile trebuie să întreprindă noi demersuri pentru a le găsi.