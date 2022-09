„Început de depresie” Daniel Onoriu, mărturisiri șocante! Pilotul de curse a ajuns de nerecunoscut

In articol:

Daniel Onoriu a trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa în perioada în care a fost în comă vreme de 55 de zile. Recuperarea a fost anevoioasă și a depus un efort substanțial pentru a se repune pe picioare. Acum pilotul de curse trece printr-o altă suferință în plan personal, după ce soția sa a declarat că este hotărâtă să divorțeze după 6 ani de relație.

Unul dintre motivele care ar fi dus la separare ar fi faptul că Isabela Onoriu nu își dorește să-l facă tată pe soțul său, motiv pentru care ruptura s-ar fi produs între ei.

De când a făcut prima declarație despre divorțul de soția sa în mediul online, Daniel Onoriu își varsă amarul pe rețelele de socializare, acolo unde scrie tot ce gândește. Admiratorii pilotului nu pot trece cu vederea mărturisirile, uneori deplasate sau în contradictoriu, ale sale, așa că aceștia nu ezită să constate că se află într-o perioadă foarte grea din viața lui, recomandându-i chiar un consult medical pentru a depista dacă suferă sau nu de depresie din cauza evenimentelor radicale și dureroase din viața lui din ultimele luni.

Daniel Onoriu suferă de depresie?

Cu numai câteva ore în urmă, Daniel Onoriu a postat pe Instagram un nou mesaj legat de soția sa, Isabela, de care s-a despărțit din cauza faptului că nu a vrut să rămân însărcinată. De asemenea, pilotul a amintit cât de frumos a fost începutul relației lor.

Chiar dacă totul s-a întâmplat foarte repede între ei, sentimentele lor au fost foarte puternice, mărturisind că nu le va putea uita vreodată. Pe de altă parte, însă, Daniel Onoriu a declarat că poate face din nou pasul cel mare alături de o altă femeie foarte frumoasă, având la dispoziție foarte multe variante.

„M am căsătorit o dată fulger!

Cred ca a fost record mondial!

Mai știți ca a doua zi am si cerut o de nevasta si peste doua săptămâni am avut starea civilă?

A fost atât de frumos, atât de intens, si? S a ales praful de tot! Femeia asta ma lăsat sa dorm singur in pat si nu vrea sa mi facă copii!

Sa mă mai grăbesc iar? Am o grămadă de variante cu femei superbe 🤗”, a scris Daniel Onoriu pe Instagram.

Declarațiile controversate ale pilotului nu au fost trecute cu vederea de admiratorii săi, unii dintre ei sfătuindu-l să ia legătura cu un medic pentru a-i oferi ajutor de specialitate, fiind posibil să sufere de depresie.

„Cred că ai un început de depresie! Un consult medical nu strică! Sănătate!”, a scris o internaută în secțiunea de comentarii.