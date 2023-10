„Încerc să impun regula de bună purtare” Codin Maticiuc a vorbit deschis despre cum alege să-și educe copiii! Se pare că actorul are reguli stricte: „Pe asta insist, nu am cum să trec peste”

In articol:

Codin Maticiuc este de departe unul dintre cei mai apreciați oameni din showbizul autohton. Fără îndoială se poate declara un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Pe plan profesional a reușit să își construiască o carieră de succes, fiind atât actor și producător, dar și om de afaceri, iar mai curând, autor de cărți. De

asemenea, toată lumea știe că vedeta se implică foarte mult în proiectele sale de voluntariat, iar de-a lungul timpului a convins și numeroase alte personalități să i se alăture. Tocmai de aceea, a reușit să strângă sume mari de bani pentru cei care au cu adevărat nevoie.

Pe plan personal lucrurile îi merg la fel de bine. Codin Maticiuc are o iubită frumoasă, de care este la fel de îndrăgostit ca în prima zi. Artistul și Ana Pandeli formează unul dintre cele mai solide cupluri, iar din rodul iubirii lor s-au născut și cele două fiice. De asemenea, partenera sa de viață mai are încă un copil dintr-o relație anterioară, pe care vedeta îl consideră propriul fiu.

Cum își educă Codin Maticiuc copiii?

Codin Maticiuc, una dintre cele mai controversate prezențe din mediul online, a vorbit fără perdea despre rolul de tată.

Artistul a construit o familie minunată alături de Ana Pandeli , partenera sa de viață. Cei doi au împreună două fiice, iar iubita sa mai are încă un fiu dintr-o relație anterioară, însă vedeta a mărturisit în repetate rânduri că nu face nicio diferență între cei trei copii și îi iubește în mod egal. Ba mai mult decât atât, se pare că la fel procedează și în cazul educației.Codin Maticiuc le impune câteva reguli celor trei și insistă foarte mult să fie întotdeauna respectuoși cu cei din jurul lor.

Mai mult decât atât, acesta a mai adăugat și faptul că nu este de acord cu faptul că băieții și fetele ar trebui să fie educați diferit, însă într-adevăr, ar putea fi ceva mai permisiv cu fiul său, însă nu vrea să facă diferențe între copii. Nu mai încape îndoială faptul că Maticiuc își ia rolul de tată în serios și pune mare accent pe creșterea și educația celor trei.

„Mă gândesc la Smaranda, astăzi am fost să o iau de la grădiniță mai devreme, ulterior am fost cu ea la pașaport. Cred că lucrurile care țin de respectul față de ceilalți. Am fost cu ea într-un magazin, a recunoscut-o o doamnă, a zis: „Smaranda, ce drăguță ești!”. A spus: „Mulțumesc!”. Tot timpul mulțumesc, tot timpul vă rog, tot timpul bună ziua.

Pe asta insist, nu am cum să trec peste. Sunt reguli de bună cuviință, elementare. Când vorbim de asta cu buna purtare, nu. (n.r. nu face diferențe în educația copiilor) Este la fel de ferm, cu aceeași voce, eventual aceleași pedepse. Încerc să impun regula de bună purtare. Mi se pare importantă, băiat sau fată, nu e nicio legătură. Dar, da, sunt chestii la care îți permiți să fii puțin mai dur cu băiatul, dar nu foarte mult. Nu sunt diferențe majore!”, a mărturisit Codin Maticiuc pentru Ego.ro.

