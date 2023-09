„Încerc să le corectez” Bianca Drăgușanu, decizie radicală, după multele intervenții chirurgicale pe care și le-a făcut! Vedeta a uimit cu schimbarea pe care vrea să și-o facă: „Nu se mai poartă”

In articol:

Nu mai este un secret că Bianca Drăgușanu este un fan înrăit al intervențiilor estetice, însă foarte puțini oameni știu că vedeta vrea să își micșoreze sânii.

Chiar în cadrul unui interviu, ea a făcut mărturisiri la care nimeni nu se aștepta.

Se pare că șatena își dorește schimbarea aceasta dintr-un motiv anume. Iată ce a dezvăluit chiar ea!

Bianca Drăgușanu vrea să își micșoreze sânii

Bianca Drăgușanu este de departe una dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete de la noi din țară. De-a lungul anilor, șatena a recunoscut că este fana intervențiilor estetice, astfel că a recurs la mai multe îmbunătățiri. Dar iată că în prezent, frumoasa vedetă vrea să facă o schimbare neașteptată cu privire la aspectul ei fizic, însă de data aceasta este total diferită.

Se pare că a hotărât să își micșoreze sânii, astfel că în luna ianuarie a anului viitor îi va face o vizită medicului estetician pentru intervenția chirurgicală dorită.

Motivul pentru care a luat această decizie este acela că nu mai este un trend, naturalețea fiind acum la modă.

Totodată, frumoasa șatenă a recunoscut că anumite ajustări le-a exagerat, însă nu regretă acest lucru.

„Cred că în ianuarie o să fac o micșorare, pentru că nu se mai poartă. Nu mai este in, este out! Am început să înțeleg, de-a lungul timpului, că femeile care o duc înspre mai natural sunt mai frumoase. Întotdeauna naturalul va câștiga în fața superficialității, să spun. Dar micile ajustări de ajută, nasul, pomeții, buzele, dar făcute într-un fel în care să nu te dezavantajeze. Am mici chestii pe care consider că de-a lungul timpului le-am exagerat, dar nu le regret, pentru că mă uit la mine și încerc să le corectez.”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru cancan.ro .

Vedeta nu regretă intervențiile estetice: „M-ar bate Dumnezeu”

Bianca Drăgușanu este o femeie asumată și a spus de fiecare dată lucrurilor pe nume. Iată că și acum, vedeta a vorbit cu sinceritate despre operațiile estetice pe care și le-a făcut. Deși nu regretă absolut deloc că a recurs la ele, mărturisește că dacă ar da timpul înapoi nu le-ar mai face. Printre acestea se numără și culoarea blond a părului, la care nu ar mai apela încă o dată.

„M-ar bate Dumnezeu să zic că regret. Sunt anumite chestii pe care, dacă aș fi putut să dau din nou timpul înapoi, probabil nu le-aș mai fi făcut. De exemplu, nu mi-aș mai fi făcut sânii atât de mari sau nu mi-aș mai fi făcut părul blond niciodată. Pentru că eu, ani de zile, nu am știut nici măcar ce culoare mai am la păr.

De trei ani sunt nevopsită și am părul ăsta frumos, fără nicio extensie. Nu regret că mi-am făcut buzele mari, pentru că am dat trendul. Nu regret că mi-am scos din buze, din nou, pentru că am dat trendul, toată lumea a început să își scoată din buze. Sunt experiențe care m-au ajutat să fiu o variantă mai bună a mea.”, a mai spus vedeta, pentru aceeași sursă citată.

