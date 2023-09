„Încercam să-mi dau seama dacă eram eu de vină” Adela Popescu i-a cerut ajutorul psihoterapeutului! Ce a făcut-o pe vedetă să ia această decizie: „Eram foarte preocupată”

In articol:

Adela Popescu este, pe lângă o vedetă extrem de apreciată, o mamă dedicată și face tot posibilul ca cei trei băieți ai săi și ai lui Radu Vâlcan să fie fericiți și să se dezvolte într-un mediu armonios.

Ce a făcut-o pe Adela Popescu să ceară ajutorul unui specialist?

Totuși, pentru ca aceste lucruri să fie posibile, vedeta a mărturisit că, la un moment dat, a apelat la ajutorul unui psihoterapeut și a mers chiar la ședințe de psihosomatică.

Soția lui Radu Vâlcan a mai povestit, în trecut, că a avut nevoie de terapie pentru a-și putea recăpăta echilibrul, atunci când se împărțea între viața de mămică și cea de actriță. De curând, Adela Popescu a mărturisit că a observat un tic ciudat la unul dintre băieții ei și s-a tot gândit de unde ar putea acesta să provină. Într-un final, vedeta a apelat la ajutorul unui psihoterapeut și, în acest mod, a aflat că ticul fiului ei era legat chiar de problemele cu care ea se confrunta, așa că a apelat la câteva ședințe de psihosomatică, domeniu care se ocupă de simptomele de boală ce provin din emoții și gânduri negative, iar acestea au ajutat, se pare, și la dispariția ticului pe care cel mic îl avea.

„Am făcut câteva ședințe de psihosomatică. Eram foarte preocupată de faptul că unul dintre fiii mei avea un tic legat de guriță. Încercam să-mi dau seama și bănuiam că are legătură cu niște lucruri pe care nu le spune. Niște lucruri pe care voia să le spună, dar, din diferite motive, nu o făcea. Încercam să-mi dau seama dacă eram eu de vină. Atunci, doamna respectivă mi-a spus care este o legătură între problemele copiilor și problemele mamei. Că, dacă mamele își descoperă problemele, copiii nu le vor mai avea. Am făcut atunci vreo două ședințe care au durat câte două ore și după patru ore copilul nu a mai avut tic. Că a fost o coincidență sau nu, s-a întâmplat. Acum nu ezit. Dacă vreodată aș simți că nu pot să dorm, că mi se pare că viața e urâtă, diverse lucruri, nu aș ezita să apelez la psihoterapie”, a declarat Adela Popescu pentru Unica.ro.

Adela Popescu, despre revenirea în televiziune

În ultima perioadă, soția lui Radu Vâlcan a pus pe pauză proiectele profesionale, mărturisind că are nevoie de o vacanță mai lungă, timp în care s-a dedicat total copiilor ei. Ei bine, de curând s-a zvonit că Adela are de gând să se întoarcă pe micul ecran, iar ea a vrut să facă lumină în acest caz, spunând că, într-adevăr, a avut discuții pe marginea revenirii sale în televiziune.

„Îți explic foarte clar și foarte sincer cum stau lucrurile. Mie îmi place foarte mult să stau și știu de ce vreau să stau, că m-am întrebat. Eu nu sunt o tipă leneșă, sunt o tipă care toată viața am muncit, sunt o tipă cu ambiții în principiu. Totuși, de ce îmi place atât de mult să stau acum? Pentru că eu muncesc de mică foarte mult. Adică nu doar că m-am angajat, eu am muncit enorm și în anii în care prietenii mei – care acum lucrează pe brânci s-au distrat – s-au simțit bine, și-au făcut programul, eu munceam cu super responsabilități. Și cred că trebuie să trăiesc perioada asta, care desigur că nu va mai fi lungă, adică deja am început niște discuții pentru revenire, dar am avut nevoie de asta pentru mine”, a spus Adela Popescu, conform Playtech.