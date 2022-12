”Închei anul în stil mare” Alina Sorescu, anunțul surprizător făcut la câteva luni de la divorț. Ce spune artista despre noua sa viață

In articol:

Alina Sorescu a fost căsătorită timp de 12 ani, dar de câteva luni bune, artista este o femeie singură și disponibilă.

Mai mult decât atât, deși a recunoscut că nu i-a fost ușor să gestioneze ruptura care s-a produs în viața sa personală, acum tot ea spune că este mai fericită ca niciodată.

Citește și: Unde a plecat Alina Sorescu, în plin divorț? Și-a luat și fetițele cu ea: "Sunt foarte fericite"

Alina Sorescu, anunțul surprizător făcut la câteva luni de la divorț [Sursa foto: Facebook]

Alina Sorescu, mândră de cariera sa

În urma experienței separării de tatăl fetițelor sale, Alina Sorescu spune că ultimul an din viața sa a fost o lecție, care a făcut-o să învețe să se pună pe primul loc, să își acorde încredere ei ideilor, sentimentelor și dorințelor sale.

Citeste si: „Ne vedem la următorul.” Vlăduța Lupău, pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu artista- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Căci, după orice rău, care vine la pachet cu o perioadă de adaptare, după cum au fost în cazul ei ultimele luni, apare și binele, în diferite forme.

„Așa este în viață, și cu experiențe frumoase, și cu experiențe mai puțin frumoase din care trebuie să învățam. A fost un an complicat. Din toate experiențele învățam și am învățat că e important să mă prețuiesc și să am încredere în ce simt. Orice schimbare vine cu o perioadă de adaptare, dar suntem bine”, a spus Alina Sorescu, la un post de televiziune.

Astfel, anul 2022 a fost pentru artistă unul al schimbărilor, dar și unul care, deși i-a luat ce avea în plan personal, o familie, i-a dăruit multe profesional, făcând-o să se simtă împlinită, căci multe au fost reușitele pe care le-a bifat în ultima perioadă.

Citește și: Când își poate vedea Alexandru Ciucu fiicele? Alina Sorescu a spus-o clar: „Asta, la divorț!”

Una dintre ele este chiar evenimentul de sfârșit de an, ce va fi unul caritabil, susținut în fața a o mulțime de fani, care este pentru ea încă o etapă importantă din cariera sa de artist.

„Anul 2022 a fost pentru mine unul al renașterii și al împlinirii din punct de vedere profesional, mai ales că am avut multe proiecte pe care le-am dus la bun final. Închei anul în stil mare, cântând la Ateneul Român, într-un concert caritabil de Crăciun. Motivul transformării mele sunt eu. În viață am trecut prin tot felul de etape și în momentul acesta mă bucur foarte mult de lucrurile care se împlinesc din punct de vedere profesional”, a mai declarat fosta parteneră a lui Alexandru Ciucu.