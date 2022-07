Închide Rusia conducta de gaz? Europa tremură în privința Nord Stream 1: „Gradul de susținere a populației pentru conflictul ăsta scade” | EXCLUSIV

In articol:

Țările europene, îndeosebi Germania, prin care trece Nord Stream 1, așteaptă cu emoție reluarea livrării gazelor din Rusia, din cauza unei perioade de mentenanță anunțată de Moscova.

Aurelian Dochia, economist: „S-a sperat că Rusia va fi afectată mult mai repede de sancțiuni și că va fi epuizată din punct de vedere economic.”

Lucrarea a fost anunțată în avans, însă cei mai pesimiști se tem ca nu cumva Rusia s-o folosească drept pretext pentru sistarea gazelor cu totul.

Livrarea gazelor s-a micșorat cu aproape 60% încă dinaintea opririi gazoductului. Gazprom a dat vina pe turbina de alimentare, pe care a trimis-o în Canada pentru reparații. Moscova a spus clar că reluarea alimentării depinde de acțiunile Occidentului și, în mare măsură, de efectele negative produse de sancțiunile impuse, în viziunea sa, pe nedrept.

Canada a făcut o excepție de la sancțiuni în cazul turbinei, însă Gazprom susține că nu a primit nicio dovadă că turbina va fi trimisă înapoi.

„E adevărat și că Rusia are nevoie de bani și că Rusia va face calcule în privința beneficiilor și perderilor pe care le are prin folosirea tuturor instrumentelor pe care le are la dispoziție. Rusia încearcă să-și diversifice clienții și încearcă să exporte cât mai mult și în alte zone. Nu exclud posibilitatea de folosire a acestui gazoduct drept instrument de presiune pentru Europa și pentru Germania. S-a sperat că Rusia va fi afectată mult mai repede de sancțiuni și că va fi epuizată din punct de vedere economic de lipsa încasărilor, or nu a fost chiar așa. O bună parte din economia Rusiei poate să continue să funcționeze fără a avea încasări în valută. Până la urmă, ei își plătesc angajații în ruble și tranzacțiile interne se fac în ruble”, le-a explicat Aurelian Dochia jurnaliștilor WOWbiz.

Aurelian Dochia: „Nu toată lumea își permite să își ignore propriile interese.”

Aurelian Dochia, economis și fost consultant al Băncii Mondiale [Sursa foto: Facebook]

Turbina gazoductului Nord Stream 1 este încă în Canada, iar compania Siemens, care se ocupă de repararea ei, a transmis că „lucrează intens la toate aprobările formale și la logistică”.

În replică la afacerea Nord Stream 1, Ucraina l-a invocat pe ambasadorul Canadei săptămâna trecută și i-a comunicat că decizia de a returna turbina este „inacceptabilă”. Ulterior, autoritățile ucrainene au făcut o plângere la Curtea Federală a Canadei pentru a abroga decizia de a permite returnarea turbinei în ciuda sancțiunilor.

„Ucraina ar dori ca tot Occidentul și absolut toate țările să se alinieze cauzei lor fără a ține seama de consecințele pe care le produc diversele sancțiuni și diversele mișcări. Ucraina cere permanent asistență, și asistență financiară, și asistență militară, și diplomatică și, bineînțeles, arată cu degetul către țările care nu fac maximum în toate aceste domenii. Nu mă aștept ca toată lumea să se alinieze, totuși, pentru că nu toată lumea își permite să își ignore propriile interese. Se vede deja, în majoritatea acestor țări, că gradul de susținere a populației pentru conflictul ăsta scade”, a subliniat Aurelian Dochia pentru WOWbiz.ro.