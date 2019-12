Șase mașini parcate în Piața Civică din Vaslui au fost făcute praf în urma întrecerii dintre doi șoferi vitezomani.

Doi șoferi au distru șase mașini, după ce s-au luat la întrecere.

Se pare că un tânăr de 28 de ani, din localitatea Ştefan cel Mare a încercat să impresioneze o fată care se afla în maşina sa și a apăsat pedala de accelerație până s-a oprit în mașinile parcate în fața sa. Imaginile de pe camerele de supraveghere au confirmat spusele martorilor din zonă. Ambii șoferi au forțat culoare verde a semaforului, accelerând motoarele la maximum.

„Din primele cercetari se pare ca soferul in varsta de 28 de ani, din localitatea Stefan cel Mare, a incercat sa schimbe banda de mers, moment in care a lovit masina condusa regulamentar de un conducator in varsta de 20 de ani din Delesti. In urma impactului, masina condusa de soferul din Stefan cel Mare a lovit mai multe autovehicule parcate pe marginea drumului.”, a declarat Bogdan Gheorghita purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, conform Vremea Nouă.

Impactul dintre mașina condusă de șoferul din localitatea Ștefan cel Mare și mașinile parcate pe marginea drumului a fost atât de puternic încât două dintre autovehiculele lovite au fost urcate pe trotuar.

Martorii spun că tânărul care se întrecea și a provocat carambolul, conducea o mașină cu volan pe dreapta. În accident au fost implicate mai multe fete care au suferit atacuri de panică. Adolescentele îi reproșau șoferului că avea viteză prea mare și nu a vrut deloc să să încetinească când drumul s-a îngustat la o singură bandă pe sens.

Una dintre fetele cu care se afla în mașină a suferit dureri după producerea accidentului, dar nu a vrut să meargă la spital.

Poliţiştii i-au testat pe ambii şoferi cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ în ambele cazuri.

Sursa foto: Vremea Nouă