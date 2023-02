Incident neplăcut pentru Cristina Vasiu și iubitul acesteia. Toul s-a întâmplat chiar pe Aeroportul Otopeni: „Am fost tratați cu o atitudine nepotrivită”

In articol:

Cristina Vasiu este una dintre marile voci ale României. Cântăreața a devenit cunoscută în anul 2013. De atunci, artista a participat la câteva emisiuni de tip concurs în care nu a ezitat niciodată să își pună în valoare talentul.

Recent, vedeta și partenerul ei au avut parte de o surpriză neplăcută.

Cristina Vasiu, incident neplăcut pe Aeroportul Henri Coandă

Pregătiți de un zbor pe care l-au planificat cu două săptămâni înainte, Cristina Vasiu și Cătălin Stoica au avut parte de un eveniment neașteptat când au ajuns în aeroport. Artista a mărturisit că în timp ce mergeau spre porți au fost anunțați că avionul lor a plecat mult mai devreme. Cei doi aveau programat zborul la 6:35 dimineață și au fost acolo cu 25 de minute înainte de ora plecării.

Ceea ce a șocat-o și mai mult pe cântăreață a fost atitudinea total nepotrivită pe care personalul a avut-o.

„Am avut o dimineață grea, noi am plănuit această plecare acum două săptămâni, am luat bilete, dus-întors de printr-o companie aeriană de la noi din țară. Surpriza neplăcută a fost că în momentul în care am ajuns în aeroport cu check-in făcut, ambele persoane, e vorba de mine și de Cătălin. Am primit o veste foarte tristă, aceea că avionul plecase dar noi eram acolo de 25 de minute înainte de ora stabilită pe bilet. Decolarea era la 6:35, noi am ajuns la 6 și puțin. Aveam check-inul făcut și nu se pune problema că am pierdut vremea în aeroport. În momentul în care ne îndreptam spre porți, pur și simplu, am fost tratați cu o atitudine nepotrivită, zic eu, pentru o astfel de companie. Ni s-a spus că avionul a plecat mai devreme deoarece nu stătea într-o zonă chiar atât de ok”, a declarat solista, potrivit antenastars.ro.

Artista vrea să dea aeroportul în judecată

Din fericire, cuplul a reușit să ia un autocar și să ajungă la Sibiu și au luat un alt avion pentru a ajunge la destinația dorită. Artista a dezvăluit că a plătit undeva la 1.000 de euro pe bilete și că se va informa cu tot ce este necesar pentru a da în judecată aeroportul și pentru a nu face ceva greșit și să plătească mult mai mult.

„Astrele s-au aliniat în favoarea noastră și am putut ajunge la Sibiu. Am luat autocarul și am ajuns acum 30 de minute în Sibiu. O să mă informez înainte de toate( n.r în judecată) că nu aș vrea să fac un pas greșit și să plătesc eu de 10 ori mai mult. Astăzi am dat cu toate cheltuielile undeva la 1.000 de euro cu plecarea asta”, a mai spus cântăreața.