Incredibil ce a ajuns să facă Dan Bordeianu, la 15 ani de la despărțirea de Adela Popescu! Fanilor încă nu le vine să creadă că e real

În urmă cu mai bine de două decenii, Dan Bordeianu era unul dintre cei mai apreciați actori de la noi, având o mare vizibilitate pe micul ecran.

Nu puține au fost telenovelele românești în care actorul s-a făcut remarcat și iubit la scară largă și nimeni nu credea vreodată că o să vină vremea când acesta va dispărea complet din văzul lumii.

Dan Bordeianu își dedică timpul artei

Însă, iată că la 15 ani distanță de când el și Adela Popescu și-au spus „adio”, Dan Bordeianu este de nerecunoscut.

Actorul nu mai apare la televizor, dar păstrează legătura cu cei care-l plac pe rețelele de socializare. Acolo unde, din când în când, este activ și își împarte viața cu ei.

Așa s-a aflat cu ce se ocupă acum Bordeianu, după ce a lăsat Bucureștiul în urmă și s-a mutat la țară alături de familia sa.

Conform imaginilor publicate pe rețelele de socializare, acum actoria a fost înlocuită cu alte îndeletniciri, precum statul în natură, gătitul, petrecutul timpului cu cei dragi, dar și sculptatul în lemn îi este acum un obicei din care a început să facă adevărate

opere de artă.

Incredibil ce a ajuns să facă Dan Bordeianu, la 15 ani de la despărțirea de Adela Popescu

Nu o spunem noi, ci au observat cei care îi urmăresc activitatea și care au rămas muți de uimire când au dat cu ochii de lucrările care au ieșit din mâinile lui Bordeianu.

”Superb! Absolut superb! Așa frumusețe iese din mâinile tale… felicitãri!”/ ”Ce frumusețe!”/ ”Felicitări!”/ ”Foarte frumos!”, sunt câteva dintre comentariile ce se găsesc la imaginile publicate de actor, care au adunat sute de aprecieri din partea internauților.

Și dacă acum actoria a fost lăsată pe plan secund, în urmă cu ceva timp, Dan Bordeianu recunoștea că nu s-a visat vreodată a fi vedetă. Doar că destinul l-a dus în acel punct și se bucură că ani la rând a putut să facă ceea ce a vrut, a simțit și i-a plăcut.

Însă, tot el preciza că nu simte că a renunțat la cariera din tinerețe, chiar dacă azi nu mai e atât de prezent ori se mai ocupă și cu altceva.

„Nu îmi place să vorbesc de meseria mea ca fiind o carieră. Este meseria mea, sunt actor. Mâine nu știu ce o să fac. Poate mă apuc de altceva. Nu vorbesc în termeni de carieră. Sacrificiile devin valabile în momentul în care ai ceva de la care să renunți. Eu n-am renunțat la nimic. Am făcut totul cu tot sufletul. Și am avut și norocul să-mi placă și nu consider că am făcut sacrificii. „Nu mi-am dorit să fiu actor. M-am trezit să fiu actor. M-am pregătit două săptămâni pentru facultate. Abia după ce am intrat m-am trezit la ce mă înham și încet, încet s-a văzut ceea ce vedeți cu toții”, spunea actorul, în cadrul unei emisiuni TV.