Incredibil ce a făcut Bogdan de la Ploiești cu instrumentiștii lui, în aeroport! Pianistul Alex Costache a dezvăluit povestea din spatele momentelor savuroase ale celebrei trupe | EXCLUSIV

Ce face trupa lui Bogdan de la Ploiești înainte de concerte?

Se spune că fiecare artist/trupă, are câte un ritual înainte de a urca pe scenă în fața publicului, fie pentru a scăpa de emoții, fie pentru a se asigura că iese un spectacol de neuitat. Astfel, am aflat că și Bogdan de la Ploiești împreună cu instrumentiștii din trupa sa, face acest lucru de fiecare dată înainte de a apărea în fața publicului și a demonstra că merită banii plătiți pe bilet.

"Înainte de fiecare concert ne pregătim atât psihic cât și emoțional să cântăm și să încântăm un public atât de mare pe care ni l-am creat de a lungul anilor! Muzica este una dintre cele mai importante surse ale manifestării emoțiilor sub formă de artă!", a mărturisit Alex Costache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cine este instrumentistul Alex Costache?

Alex Costache a împărtășit cu noi povestea lui, în ceea ce privește cariera muzicală. Și-a început drumul în muzică la o vârstă fragedă, a studiat, a muncit și a ajuns să cânte pe scenă cu unii dintre cei mai mari artiști ai României. Acum se bucură în fiecare zi de muzică și participă la evenimente cu un public ce ajunge la cifre de ordinul miilor.

"M-am născut pe 27 Septembrie 1995 în București. La vârsta de 11 ani am început să studiez acordeonul, iar nu mult mai târziu orga electronică. Am absolvit Colegiul Național de Muzică “George Enescu” și Școala Populară de Arte din București. De-a lungul anilor am cântat cu diferiți artiști din industrie, precum: Florin Salam, Adrian Minune, Leo Kuweit, Jador și mulți alții! Iubesc din suflet ceea ce fac, nu aș putea să îmi văd viața fără muzică. Faima, banii, totul este trecător! Onoarea, respectul și credința față de bunul Dumnezeu nu ar trebui să dispară niciodată la niciun artist din suflet!", a povestit Alex Costache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

