Grațiela Duban a fost eliminată, aseară, de la Survivor România, după ce publicul a decis ca Ghiță Balmuș să fie cel care să meargă mai departe. Competitoare foarte bună, faimoasa a fost propusă de echipă totuși pentru a doua oară la un duel, după o dispută cu Elena, Asiana și Sonny Flame, și dacă, în lupta cu Andi, a câștigat, acum, a trebuit să accepte votul telespectatorilor și să plece acasă.

Ce a spus Grațiela după eliminarea de la Survivor România

„Singura calitate pe care am descoperit-o la Survivor este că sunt deschisa să învăț din greșeli. Săptămâna ce a trecut a fost îngrozitor de grea din punct de vedere sufletesc, era o luptă în mine care nu se mai termina și nu înțelegeam de ce nu câștigă ori mintea, ori sufletul. Într-o noapte, mi-am spus că orgoliile nu au rost și a doua zi am vorbit cu Mihai. Mi-am recunoscut greșeala, mi-am cerut iertate, Mihai m-a înțeles. Nu mă simțeam bine pentru că s-a produs acea ruptură de Mihai și am înțeles cât de important a fost el pentru mine. Greșeala a fost că atunci când m-a deranjat ceva nu i-am spus, m-am umplut de frustrări, de semne de întrebare, până s-a făcut un bulgăre mare, ca un bulgăre de zăpadă, și nu mai vedeam adevărul”, a spus Grațiela Duban înainte de a afla dacă avea sau nu să părăsească Survivor România. Apoi, când numele ei a fost rostit spre eliminare, a mai avut o ultimă declarație. ”O parte din sufletul meu este melancolic pentru ce las în urmă. Las o parte din mine pe insula Survivor. Cel mai mult și mai mult îmi va fi dor de emoțiile de a vedea traseul. Primul lucru pe care îl voi face când voi ajunge acasă va fi să îmi ți n strâns-strâns în brațe copilul și soțul", a spus Grațiela Duban.

Andrei Duban a pus-o pe Grațiela să jure după Survivor România! ”Vino acasă mai repede”

Eliminarea soției lui avea să îl bucure nespus pe Andrei Duban. Invitat la Fanarena, actorul a fost extrem de fericit, și vorbea depre partenera lui de viață cu lacrimi în ochi. Mai mult decât atât, în momentul în care s-a făcut legătura cu Republica Dominicană, avea să se comporte ca un adolescent.

În mod surprinzător, Andrei Duban a pus-o pe Grațiela să jure după Survivor România că nu mai pleacă niciodată de lângă el. ”Primul lucru pe care ți-l cer este să juri că nu să mai stăm niciodată atâta timp despărțiți, niciodată, indiferent de proiectele care ni se vor propune vreodată. Două luni parcă au fost o eternitate. Te iubesc enorm, viața mea. Vino acasă mai repede, eu și Armin te așteptăm cu brațele deschise. Dacă nu iei avionul de acolo, iau eu un avion militar și vin în Dominicană”, i-a zis, cu lacrimi în ochi,actorul, care, nici înainte de competiție, nu a fost de acord cu participarea nevestei la Survivor România, însă a lăsat-o pe Grațiela atunci să decidă.