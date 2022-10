Incredibil! Ce a spus Cătălin Botezatu despre cămașa purtată de  Karim Benzema la Balonul de Aur! "Am creat-o pentru... Marcel Pavel"

In articol:

Karim Benzema a câștigat luni seara, la Paris, într-o gală spectuculoasă, trofeul Balonul de Aur, primul din cariera sa, deși are deja 34 de ani! Vedeta lui Real Madrid și-a învins din nou adversarii de pe teren, Sadio Mané (Bayern München), Kevin De Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Barcelona) sau Mohamed Salah (Liverpool), așa cum a făcut-o în anul competițional 2021-2022, în care, pur și simplu, a strălucit. Golurile lui au adus Champions League la Madrid, titlul în Spania sau recenta victorie din Il Clasico, în care ”los blancos” au bătut-o pe marea rivală Barcelona cu scorul de 3-1.

Benzema, încoronat ca rege al fotbalului la Balonul de Aur în tinuta lui Tupak

Karim Benzema a fost încoronat noul rege al fotbalului la Paris, în gala care a avut loc la Theatre de Chatelet, prezentată ca și în ultimii doi ani, de fostul mare atacant ivorian Didier Drogba și celebra jurnalistă Sandy Heribert.

Cum era de așteptat, francezul a atras toate privirile. Mai ales că noul poselor al Balonului de Aur a fost inspirat total când şi-a ales ţinuta de gală, prin abordarea unui look impecabil, care multora le-a adus aminte de Tupac Shakur. De altfel, se știe că atacantul francez este un fan înrăit al muzicii rap, astfel că, într-o asemenea seară, nu se putea să nu se inspire de la unul dintre titanii acestui gen muzical.Practic, multe voci au susținut că internaționalul din Naționala ”Cocoșului galic” ar fi "împrumutat" ţinuta lui Tupac Shakur, artistul împuşcat mortal în 1996.

Cătălin Botezatu, prezent la Real-Barca "L-am văzut pe Benzema"

Dacă internauții au avut tot felul de reacții, pozitive sau negative la adresa ținutei, ei bine, Cătălin Botezatu, cel mai cunoscut și apreciat designer român din toate timpurile, a pus punctul pe ”I” și a comentat, în stilu-i caracteristic și cu profesionalism, costumul lui Karim Benzema.

Cătălin Botezatu

”Mă bucur să pot comenta ținuta acestui mare fotbalist, mai ales că, în urmă cu trei zile, am avut posibilitatea, poate unică, să îl văd jucând într-unul dintre cele mai tari meciuri pe care le-am urmărit în viața mea, cel cu Barcelona, din eternul derby Il Clasico, chiar din tribună. Mai mult decât atât, am avut și șansa să îl pot vedea pe Karim Benzema de la o distanță extraordinar de mică, întrucât, la meciul de la Madrid, într-o zonă exclusivistă, perfectă. Din ce am văzut pe gazon, în partida orgoliilor, în care Karim s-a remarcat prin prestație și un gol superb, consider că el merita din plin acest Balon de Aur”, a declarat Călin Botezatu pentru WOWbiz.ro, imediat ce s-a întors din Capitala Spaniei.

Tinuta lui Benzema! "Pantalon cu talie înaltă și sacou tip topsido"

”În ceea ce privește ținuta, ea este una frumoasă, o ținută care s-a dorit a nu atrage atenția, dar nici să nu fie una prea simplă. Din punctul meu de vedere, este o ținută clasică, elegantă, compusă dintr-un pantalon de stofă, cu talie înaltă, cu betelie, la care nu a asociat curea, ceea ce este foarte bine. Apoi sacoul,tip topsido, asta înseamna sacoul din stofă cu rever de mătase, cu rever șal din mătase mai exact, este unul ideal pentru o astfel de seară magnifică. Surpriza este însă cămașa lui Karim, spun surpriză, deoarece,cu mulți, mulți ani în urmă, o astfel de cămașă, cu nasturi de design, am creat și eu, și s-a vândut foarte bine. Unul dintre clienții mei, în ghilimele spus client, fiindcă îmi este foarte bun prieten, și care poartă încă astfel de cămăși create de mine, este chiar Marcel Pavel, ceea ce demonstrează ca moda este nemuritoare”, a mai declarat Bote, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Marcel Pavel

Bote și legătura ținutei lui Benzema cu Tupak! "A fost purtată în memoria lui"

Botezatu a spus și că Benzema "este un bărbat care poate purta orice ținută", fiindcă are un fizic si o atitudine care îl ajută în acest sens, iar ca o concluzie la ținuta de la Balonul de Aur, creatorul de modă a dat dreptate celor care au vorbit despre legătură francezului cu Tupak."Ținuta putem spune că este una de ceremonie, are acea sobrietate, potrivita unui eveniment de acest gen. Un plus pentru Karim a fost dat și de faptul că tinuta a fost una prin care l-a comemorat sau, mai bine zis, a fost purtată în cinstea unui mare rapper, și mă refer la Tupac Shakur, un artist pe care el l-a respectat și, cel mai probabil, i-a dedicat o parte din acest moment memorabil", a conchis Cătălin Botezatu pentru WOWbiz.ro.