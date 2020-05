In articol:

O glumă între rivali a luat o întorsătură tragică, duminică seara, la Survivor România. Războinicii au vrut să facă o glumă faimoșilor, însă totul avea să ducă la un adevărat coșmar, așa cum WOWbiz a dezvăluit.

Ema și Lola și-au dorit să-i sperie pe faimoși, mai exact pe Cezar, însă farsa s-a transformat într-un accident care putea să aibă un sfârșit dureros. Cele două războinice s-au ascuns în tufișuri și au început să scoată diverse sunete.se auzea în liniștea nopții, moment în care faimoșii, și, în special Cezar Juratoni, cel căruia îi este teamă de filmele de groază, s-a ridicat de pe scândură și a reacționat.

Astfel, fără să știe că este o glumă, pugilistul a reacționat, a luat o bucată de lemn de pe jos și a aruncat spre frunzăriș cu ea. Din păcate, lemnul, trimis cu putere, a lovit-o pe Ema și i-a spart arcada. Imediat, războinica a început să sângereze puternic, și a fost nevoie de un doctor care să intervină pentru acordarea primului ajutor.

m vrut să iau un bolovan mare de la foc și cu acela să arunc cu ea”

Întrebat la testimoniale de ce a reacționat așa, Cezar Juratoni a venit cu o explicație la rece. ”În prima fază, am vrut să iau maceta, dar nu mai era acolo, iar în a doua fază, am vrut să iau un bolovan mare de la foc și cu acela să arunc. Atunci a intervenit Ghiță, care știa de farsă, și mi-a zis să îl pun jos! Apoi, așa cum eram, bulversat după somn, am luat un lemn și l-am aruncat, moment în care am lovit-o pe Ema la ochi”, a comentat faimosul în fața reporterilor.

Citeste si: Denisa, iubita lui Iancu Sterp, primele reactii dupa ce a vorbit pentru prima data cu Razboinicul de cand a ajuns la "Survivor Romania"! Iata ce mesaj a aparut pe contul ei de socializare!

Citeste si: Clipe de groaza! Razboinica Ema de la Survivor, gasita plina de sange! Reacţia lui Alex Nedelcu de la Exatlon când a văzut imaginile!

Citeste si: Dezvăluiri șoc! Iancu Sterp a mâncat bătaie pentru banii furați de Culiță! ” Atunci am aflat cine era cu adevărat hoțul!”

ând s-a întins pe jos, m-am speriat cu adevărat”

Pugilistul a vorbit mai pe larg în fața prezentatorului Survivor România, Dan Cruceru, înainte de probe. Cezar Juratoni a dat o explicație șocantă după ce a atacat-o pe Ema, dar și amuzantă totodată, întrucât nu realizase ce i s-a „pregătit” de la început. ”Mi-e foarte rușine, nu am dat în viața mea într-o femeie, iar aseară, a fost prima dată și...Doamne... M-am speriat mai tare după ce am lovit-o. Eu chiar nu îmi dădeam seama ce se întâmplă. Sincer, când mă trezesc, nu văd prea bine, doar prin ceață. Și atunci, am observat niște umbre în formă de L. Eram liniștit, dar Ghiță m-a ațâtat mai tare. Mai bine dădeam îl el decât într-o femeie. M-am speriat mai mult fiindcă fetele erau agitate, Elena și Emy, iar eu nu găseam maceta, care, din fericire a fost ascunsă de Ghiță. Apoi,am aruncat cu acel lemn, credeam că e animal ceva în tufiș, și am auzit...”au ochiul meu”! Abia atunci, m-am trezit, și am realizat că mi s-a făcut o farsă! Am crezut că Ema glumește, dar când s-a întins pe jos, m-am speriat cu adevărat. Îmi pare rău”, a comentat Cezar.