Sâmbătă seara o nouă faimoasă a părăsit, în mod surprinzător, Survivor România, după ce, marți, a fost nominalizată alături de Lino Golden și Elena Ionescu la Consiliu de Cezar Juratoni.

”Publicul a decis pe cine să țină sau nu în competiție. Trebuie să știți că au fost voturi de simpatie, dar și de aportul în emisiune. Astfel că, a doua persoană eliminată, cea care va pleca acasă este Ruby”, a anunțat prezentatorul Dan Cruceru, spre marea uimire a tuturor celor aflați la fața locului, inclusiv a ”războnicilor”

Ruby, declarație surprinzătoare după eliminare de la Survivor România. ”Sincer, într-un fel mă așteptam”

Totuși, după ce a fost eliminată de la Survivor, Ruby a avut puterea să transmită un mesaj pozitiv, în care și-a păstrat tonul optimist și obiectivitatea față de echipa ei. ”Sincer, într-un fel mă așteptam. Este cel mai corect față de echipă. Sunt convinsă că oamenii de acasă preferă să mă vadă cântând și lansând piese noi decât să alerg pe traseele din Republica Dominicană. Au fost zile grele, pentru mine în special. Eu cu sportul suntem... nu am nicio treabă. Este bine pentru echipă să rămână Elena. Mă întorc la treaba mea și cu siguranță o să vă duc dorul după ce o să am stomacul plin”, a spus Ruby după ce a aflat că ea este concurenta care va pleca acasă.

Augustin Viziru a spus totul despre Ruby la Survivor România! ”Este simpatică, haioasă, foarte iubită de public...”

Plecarea lui Ruby pare surprinzătoare pentru cei din tabăra vedetelelor. Mai mult, nici un alt fost coleg de-al cântăreței nu se aștepta la un asemenea vot. Drept dovadă, cu doar două zile înainte de eliminare, Augustin Viziru a spus totul despre Ruby la Survivor România, și, din discurs, era clar că bănuia deloc verdictul final. ”Echipa faimoșilor a avut o bună strategie pusă la punct în seara nominalizărilor, s-a gândit la faptul că Ruby este simpatică, haioasă, foarte iubită de public și nu o să o voteze nimeni să plece acasă. Majoritatea a mers pe varianta aleasă și la Cristina Șișcanu, cu nominalizări masive, dar situația nu este aceeași, Ruby va rămâne în competiție, fiindcă este îndrăgită, în schimb, Elena este în pericol. Cred că ea va părăsi competiția”, avea să declarare ”faimosul” la emisiunea Ștafeta mixtă. Din păcate, previziunile nu i s-au adeverit sâmbătă seara, atunci când telespectatorii nu i-au acordat credit artistei, ci au mers pe mâna persoanei mai valoroase pe traseu.