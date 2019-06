Canicula şi Rusaliile au determinat foarte mulţi români să ia calea litoralului. Plajele au fost neîncăpătoare, iar la Mamaia şi-au etalat trupurile bine lucrate la sala de fitness şi multe dintre cele mai îndrăgite vedete autohtone. Şi nu putea trece neobsevat de paparazzii WOWbiz.ro tocmai Pepe şi zâmbetul lui inconfundabil. De data aceasta însă trebuie să spunem că artistul a fost eclipsat de soţia lui, o adevărată bombă sexy la malul mării.

Nu ne-am fi imaginat că sub hainele smart casual pe care le poartă de obicei protagonista noastră se ascunde un trup de manechin! Şi ce manechin!

Soţia lui Pepe, bombă sexy în costum de baie! Toţi bărbaţii de pe plajă s-au uitat după ea!

Înaltă, slabă, cu abdomenul plat şi sânii proeminenţi, acoperită doar de un costum de baie provocator, Raluca i-a vrăjit pur şi simplu pe bărbaţii de pe plajă.

Mândru, Pepe se mai aşeza din când în când lângă soţia lui, să le aducă aminte tuturor privitorilor că frumoasa brunetă este "luată".

Pepe şi Raluca sunt împreună de opt ani!

Pepe şi Raluca au o căsnicie de opt ani şi o familie frumoasă, alături de cele doua fetiţe. Artistul spune mereu că a reuşit să îşi găsească liniştea sufletească lângă frumoasa brunetă. Invitat la WOWBiz, el a povestit cum s-a îndrăgostit de soţia lui şi a vorbit despre ziua în care a întâlnit-o prima oară.

"Eram la un concert într-un restaurant pe care îl avea tatăl meu. Înainte să intru pe scenă am văzut-o. Era îmbrăcată în roşu. Am trecut-o în telefon "Raluca Scufiţa Roşie" şi mult timp a rămas aşa la mine în telefon. Cred că şi acum o am... Nu, glumesc, şi-a schimbat numărul. Acum e "Soţia". M-am uitat în ochii ei când cântam, iar ea a plecat exact când eu cântam. Ca în Cenuşăreasa. Apoi am încercat să fac rost de numărul ei de telefon.

Când am sunat-o mi-a recunoscut vocea. Ea era cuminte. După prima întâlnire a rămas că o să fim prieteni foarte buni. A ieşit cu mine cu condiţia să îşi plătească ea cafeaua. Si i-am zis "Dacă tot o plăteşti pe a ta, plăteşte-o şi pe-a mea, ca să pot să plătesc eu data viitoare", a povestit cântăreţul.