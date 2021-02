Incredibil ce au găsit părinții unei fetițe în păpușa cumpărată de la un second-hand!

In articol:

O famile a avut parte de un șoc, după ce au cumpărat o păpușa pentru fiica lor. Însă, ceea ce au găsit în ea a fost de-a dreptul șocant.

Se pare că părinții au achiziționat jucăria dintr-un magazin second-hand, fără să se gândească vreo secundă că păpușa poate ascunde ceva incredibil. Înainte să i-o dea fetiței lor, aceștia au decis să o spele, ținând cont de faptul că fusese folosită și de alte persoane înainte.

Însă, în momentul în care materialul a luat contact cu apa, au început să iasă la iveală mai mulți săculeți cu pastile, plasate în interiorul păpușei. Extrem de speriația, cei doi soți au chemat poliția. Autoritățile au constat faptul că în acele pungulițe se aflau aproximativ 5.000 de pastile de fentanil, o substanță extrem de puternică, folosită de foarte multe ori în tratarea durerilor asociate cu cancerul.

Parents purchased a glow worm at a thrift store in El Mirage for their daughter and found a sandwich bag with over 5,000 pills believed to be fentanyl inside. They called #phoenixpolice and gave the dangerous drugs to officers. Remember to inspect all opened and used items. pic.twitter.com/hRLEuZpXfS