Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Bogdan Mocanu s-a despărțit de Andra Voloș, iar el și Bia de la Puterea dragostei au fost surprinși în tandreșuri de camerele de luat vederi ale unei pensiuni. Împreună cu cei doi foști concurenți se mai aflau o prietenă bună a brunetei și Jador. Două vloggerițe au postat în mediul online o serie de imagini compromițătoare cu ei și au explicat că Bogdan Mocanu și Bia s-au sărutat pe terasa vilei și la un moment dat au întreținut și relații intime.

Informațiile apărute în presă l-au crucificat pe Bogdan Mocanu, care, însă, s-a apărat și a mers pe varianta unei înscenări, apoi a menționat că vrea să își canalizeze energia doar pentru Andra. Cu toate acestea, fosta iubită nu l-a iertat, dimpotrivă, în mediul online a fost și mai vehementă, spunând că a fost înșelată de mai multe ori, iar acum, nu mai poate să ierte.

Dacă Bogdan a marșat pe varianta unei înscenări,alți concurenți de la Puterea dragostei nu au putut să îi cânte în strună,ci, exact ca Andra, au arătat cu degetul spre el și i-au condamnat atitudinea duplicitară.

”Nu știu ce să spun, nu crec într-o conspirație deloc. Eu,după tot ce s-a întâmplat, am vorbit cu Bia, pentru că eu am păstrat legătura cu ea și a avut încredere în mine să-mi spună adevărul. Nu spun că ea nu are partea de ei de vină, dar Bogdan nu i-a spus adevărul l-a omis, știind Bia întotdeauna l-a plăcut, a vrut să fie cu el. Nu e de judecat Bia, poate și mie dacă mi-ar fi plăcut atât de mult un bărbat, cum îi place ei, și acela s-ar fi despărțit, atâta timp cât vine după mine, poate și eu aș fi cedat. Un om îndrăgostit…”, a povestit Mary de la Puterea dragostei pentru WOWbiz.ro

Mai mult decât atât, se pare că Bia de la Puterea dragostei a primit un mesaj șoc de la Bogdan Mocanu! ”El i-a spus că s-a Andra despărțit de Andra și nu îl mai interesează ca femeie, așa că este liber Cum a mai fost cu ea, s-a mai sărutat cu ea, femeia a fost foarte fericită și abia a așteptat să se vadă cu el, chiar dacă în sinea ei știa că Bogdan iubește pe altcineva. El nu a fost corect, iar fetele l-au taxat.Am înțeles chiar că Andra a fost radicală și a zis că totul s-a dus, nimic nu mai există din iubirea lor”, a mai comentat Mary de la Puterea dragostei la WOWbiz.ro