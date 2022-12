Incredibil, ce se întâmplă în Qatar! Ivana Knoll, interzisă pe stadion înainte de semifinala Cupei Mondiale Croația- ArgentinaI” ”I-am întrebat de ce și au fost atât de grosolani"

In articol:

Ivana Knoll, supranumită "cea mai frumosă femeie de la Cupa Mondială", face din nou valuri în Qatar! După ce, în prima parte a competiției, fosta Miss Croația a înnebunit pe toată, cu ținutele provocatoare pe care le-a îmbrăcat la aparițiile în tribune, și a criticat restricțiile impuse de tradiție la fața locului, acum, pare că situația s-a complicat și mai mult pentru ea.

„La început, mă gândeam că totul va fi confortabil și nu vor exista restricții, deși Cupa Mondială se dispută în Qatar. Apoi, am auzit de regulile de aici și am fost șocată. Codul vestimentar interzice să-ți arăți umerii, genunchii, buricul, iar eu m-am gândit ”Doamne, nici măcar nu am haine care să îmi acopere aceste părți!’”, declara Ivana, conform Yahoo Sports, la venirea la turneul final.

Sursa citată a menționat că suportera Croației a continuat să se afișeze în ținute care încalcă codul vestimentar din Qatar, în ciuda tuturor reacțiilor..

Ivana Knoll, obstrucționată de organizatori să facă poze în tribune la meciul Portugalia-Maroc.” N-am încălcat nicio regulă"

, a afirmat Ivana Knoll.

Totuși Ivana Knoll nu s-a speriat de regulile arabe și a continuat pe drumul ei, a apărut din ce în ce mai goală la stadion, motiv pentru

organizatori ca, la sferturile de finală dintre Maroc și Portugalia, meci la care a vrut să asiste și să se și fotografieze și Ivana, să îi interzică orice dorință de a se imortaliza. O adevărată luptătoare, ca și Croația, echipa pe care o susține, Knoll și-a păstrat buna dispoziție și a postat în continuare clipuri pe contul de Instagram, acolo unde a ajuns la 2,4 milioane de urmăritorinotează New York Times. Totuși s-a arătat revoltată de faptul că a fost obstrucționată de forțele de ordine să se fotografieze cu spectatori pe stadion, fără a primi explicații.

"Nu am mai putut să fac poze cu fanii pe stadion, nici măcar eu n-am putut să fac poze cu telefonul sau să filmez. I-am întrebat de ce și au fost atât de grosolani", a povestit Ivana Knoll în Bild, apoi a concluzionat. "Respect orice țară în care merg. N-am încălcat nicio regulă", a menționat Ivana.

Citeste si: ”Angajați-vă!” Ștefania, mesaj agresiv în mediul online, după ce nu a fost lăsată să urce într-un avion. Ce a pățit partenera lui Speak- kfetele.ro

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte rostite de Denisa Manelista înainte de a muri. Sora ei, care i-a stat la căpătâi, și-a deschis sufletul la peste 5 ani de la deces: „Știam că va muri. O văzusem cum se simte, știam cât suferă”- bzi.ro

Fanii i-au cerut să se dezbrace dacă țara ei, Croația, va lua Cupa Mondială în Qatar

În mod surprinzător și în contextul scandalului creat, câțiva fani din Qatar i-au cerut Ivanei Knoll să se dezbrace în cazul în care Croația va câștiga Cupa Mondială, dar fosta Miss Croația a rămas fermă pe poziții: “Fake news”.

“Respect orice țară în care merg, mă interesez care sunt regulile. Localnicii mi-au spus că pot să mă îmbrac așa cum o fac în mod normal pentru că în timpul Cupei Mondiale fac o excepție și că ne lasă să ne îmbrăcăm cum vrem. De aceea am purtat aceste ținute”, a spus Ivana Knoll, într-un interviu acordat jurnalistul britanic Piers Morgan.

Cine este Ivana Knoll, fana croată care a încins spiritele la Cupa Mondială din Qatar

Femeia care a încins spiritele la Cupa Mondială din Qatar este o persoană foarte cunoscută în Europa și, în special, la competițiile fotbalistice de anvergură. Model de top și fostă Miss Croația, Ivana Knoll a devenit foarte populară, mai ales pentru aparițiile ei colorate la meciurile Naționalei, dar și a furorii pe care le produce postările ei de pe Instagram.

Ivana a fost una dintre cele mai memorabile prezențe în galeria echipei Croației la Campionatul Mondial de fotbal din 2018, care a avut loc în Rusia, încheiat cu reprezentanta țării sale pe poziția a doua, cel mai bun loc din istorie. La momentul respectiv, presa rusă nu rata nicio aparație a frumoasei brunete, care apărea în ținute incendiare pe stadion. Acum, în Qatar, situația este diferită și este posibil ca, după ultimele incidente, la partida Argentina-Croația, ea să nu mai poată fi prezentă în tribune.

Ivana Knoll, care reprezintă o agenție de modelling din Los Angeles, a obținut o viză în octombrie, care îi permite să lucreze în Statele Unite pentru următorii 3 ani.