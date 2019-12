Andreea Bălan și George Burcea au făcut cununia religioasă și botezul mezinei lor în aceeași zi. Au fost două evenimente speciale, urmate de o petrecere mare cu sute de invitați.

Andreea Bălan a ținut ca totul să fie special, iar ea s-a ocupat de tot, de la decoruri, momente artistice până la meniu, care a fost unul sofisticat. Recent, Andreea a oferit câteva filmări atât din timpul petrecerii de nuntă, dar și din zilele în care era agitată cu pregătirile.

În câteva imagini, apare și cel care s-a ocupat de mâncărurile servite la petrecere. Iar el este nimeni altul decât chef Iulian Olaru, devenit vedetă după participarea la un show culinar, unde a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Deși mulți îl credeau chiar câștigător al concursului de gătit, chef Iulian, unul dintre cei mai criticați concurenți, a fost eliminat printre primii din echipa lui Bontea.

La nunta Andreei Bălan, chef-ul a impresionat și printr-un preparat nemaiîntâlnit: pâine de casă cu lapte, curcuma și cerneală de sepie, realizate după o rețetă veche de 70 ani, descoperită de Chef Iulian Olaru în Toscana.

De altfel, chef Iulian a fost și cel care a adus în fața invitaților cele doua torture special: cel al micuței botezate și cel al mirilor.

De ce s-a căsătorit de fapt Andreea Bălan cu George Burcea "Ne-am dat seama că avem nevoie și de acte"

Andreea Bălan a vorbit despre motivul pentru care s-a hotărât să se căsătorească și să facă nuntă, abia după ce a devenit mama a două fetițe.

„Ne-am apucat de organizare imediat cum mi-am revenit de pe patul de spital (n.red după nașterea celui de-la doilea copil, Andreea a suferit complicații grave). Noi am mai făcut o ceremonie pe plajă în America. Pentru că am trecut prin ce am trecut şi în cel mai greu moment ne-am dat seama că avem nevoie şi de acte” a spus Andreea Bălan la o emisiune tv.

Deși au avut o nuntă așa cum și-au vizitat, în urmă cu aproape 3 luni, Andreea Bălan și George Burcea nu au fsot și în luna de miere. “Nu există lună de miere când ai doi copii acasă, va fi mai târziu. În ianuarie plecăm în luna de miere și urmează să ne alegem destinația”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bălan.