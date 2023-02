Incredibil! Cine este analistul sportiv care va câștiga la TV un salariu de 800 de ori mai mare decât Ilie Dumitrescu! Tom Brady va avea peste 3 milioane de dolari pe luna!!!

In articol:

În România, Ilie Dumitrescu este cel care conduce în topul celor mai bine plătiți analiști TV.

Cu un salariu de aproximativ 4000 de euro pe lună, fostul mare internațional comentează la Digi Sport cele mai importante competiții.

Dacă pe plaiurile mioritice, Ilie Dumitrescu este lider, ei bine, pe plan internațional, situația este cu totul alta, mai ales după anunțul de ultim moment făcut de legendarul jucător de fotbal american, Tom Brady, care a spus că a acceptat oferta de a lucra în televiziune pe un salariu colosal.

Tom Brady se retrage din NFL si va lucra la FOX SPORT

Sportivul american, acum în vrstă de 45 de ani, a anuntat că se retrage din activitate după 23 de sezoane și 7 titluri câștigate în NFL, iar viitorul lui este în lumea media.

FOX Sports l-a abordat, încă de anul trecut, și i-a propus cel mai mare contract din istoria televiziunii, dar, atunci, celebrul quarterback ( primul care a depăşit bariera de 100.000

de yarzi din pase în Liga profesionistă de fotbal american (NFL), a mai rămas un sezon pe teren, alături de Tampa Bay Buccaneers. Acum, situația este însă diferită!

Tom Brady [Sursa foto: Instagram]

Tom Brady, cel mai bine plătit analist TV

Potrivit jurnaliștilor americani de la New York Post, acordul dintre Brady și FOX Sports valorează 375 de milioane de euro. La un calcul simplu, ar însemna un venit de 3,125 milioane de euro lunar, cea mai mare sumă oferită vreodată unui analist, indiferent de sport. Suma este, așa cum menționam anterior, de 800 de ori mai mare decât câștigă Ilie Dumitrescu în România.

Lachlan Murdoch, directorul executiv al FOX Corporation, a explicat și de ce îl va plăti pe Brady atât de mult. „ Tom nu va fi un simplu comentator al meciurilor din NFL, dar va fi și un ambasador al postului nostru, ne va ajuta în diferite activități de promovare”.

FOX nu a făcut încă un anunț oficial al momentului în care Tom Brady va începe munca propriu-zisă pe micul ecran. Fanii fotbalului american speră ca evenimentul ales să fie chiar Super Bowl LVII, programat luni, 13 februarie, între Kansas City Chiefs și Philadelphia Eagles.

Performanțele lui Tom Brady în NFL

7 titluri câștigate

10 prezențe în SuperBowl

3 titluri de MVP al ligii câștigate

5 titluri de cel mai bun jucător din SuperBowl

243 de meciuri câștigate (cele mai multe de către un quarterback)

624 de pase de touchdown (cele mai multe în istoria NFL)

84.250 de yarzi pasați (cei mai mulți în istoria NFL)

Tom Brady s-a despărțit de Giselle Bundchen după 16 ani

În viața privată, Tom Brady a luat o decizie radicală. După 16 ani de iubire cu celebrul model internațional, Giselle Bundchen, acum, totul a ajuns la final. Presa din America a numit de-a lungul timpului ruptura dintre Brady și Bundchen ” divorțul anului” sau ”despărțirea de 650 de milioane de dolari”, cu referire la averea adunată de cei doi.

” În ultimele zile, eu și soția mea am finalizat divorțul după 13 ani de căsnicie. Am luat această decizie în mod amical și cu recunoștință pentru timpul petrecut împreună. Am fost binecuvântați cu doi copii minunați. Vom fi în continuare părinții lor și ne vom asigura că vor primi iubirea și atenția pe care o merită.

Desigur, este dureros și dificil. Oricum, ne dorim tot ce e mai bun pentru celălalt și vom vedea cum vor fi scrise următoarele capitole din viețile noastre ”, a fost mesaj scris de Tom Brady, pe contul său de Instagram.