„Incredibil” Consecințele pe care Marius Elisei este obligat să le suporte după despărțirea definitivă de Oana Roman! A avut parte de o întâmplare șocantă, la puțin timp după ce a dezvăluit că și-a refăcut viața

Despărțirea dintre Marius Elisei și Oana Roman a venit la pachet cu o serie de schimbări radicale pentru cei doi foști soți. După ce a plecat din casa în care au locuit împreună, bărbatul a început o nouă viață, timp în care a dezvăluit cu numai două zile în urmă că se află într-o nouă relație.

Cu toate acestea, repercusiunile faptului că nu se mai află într-o relație cu fiica lui Petre Roman încă își fac simțite prezența. Cu puțin timp în urmă, acesta a povestit o întâmplare de care a avut parte chiar de ziua lui de naștere, dar care i-a lăsat un gust amar. Iată despre ce este vorba!

Cu puțin timp în urmă, Marius Elisei a povestit în mediul online că duminică, în ziua în care a împlinit 37 de ani, a fost sunat de către un reprezentat al unui restaurant din capitală pentru a-i face urările de ziua lui de naștere și pentru a-l invita la o cină romantică alături de Oana Roman. După ce i-a menționat că ei doi nu mai formează un cuplu, mare i-a fost mirarea să audă cum i-a fost dat de înțeles că, în această situație, nici „cadoul” nu mai este valabil, ajungând la concluzia că, de fapt, se voia a fi o tactică de a face publicitate restaurantului, prin intermediul Oanei Roman.

„Mi-am adus aminte acum. M-a sunat cineva de ziua mea, duminică, un reprezentant al unui restaurant, să îmi ureze la mulți ani și toate cele bune și că am din partea lor o cină romantică și să vin cu Oana. I-am spus «vă mulțumesc frumos pentru urări, dar eu nu mai sunt cu Oana». Răspunsul a fost: «A, atunci o zi bună în continuare». Adică nu mai e valabilă acea cină, dacă nu mai sunt cu Oana sau cum, că nu înțeleg, probabil că era o chestiune de reclamă, practic. Cum poți să inviți, să spui, practic, unui om că are o cină din partea casei, dar dacă nu mai e cu persoana pe care ei vor să o aducă în restaurant nu mai este valabilă. Incredibil”, a spus Marius Elisei în mediul online.

Marius Elisei, primele mărturisiri după ce a dezvăluit că și-a refăcut viața

Marius Elisei nu și-a dorit să păstreze în secret faptul că și-a refăcut viața, așa că a făcut publică o imagine foarte sugestivă în mediul online, cu mâna sa, a fiicei sale și a noii sale partenere, chiar de ziua sa de naștere. Ulterior, fostul soț al Oanei Roman a mărturisit că este foarte fericit și împlinit, însă că nu își dorește să vorbească despre fosta soție.

„Nu mă mai întrebați de Oana, vă rog eu frumos. Despre ea o întrebați pe ea. Da, iubesc din nou, am o altă relație și simt că acum am tot ceea ce îmi doresc, multă liniște și fericire, altceva nu mi mai doresc. Numele ei e secret. Nu are nicio relevanță numele ei, contează că eu mă simt bine și sunt foarte fericit”, a declarat Marius Elisei, conform Cancan.

