Despre studiourile de videochat din Romania s-au scris multe lucruri. Aparent, Studio20 este doar unul dintre sutele de studiouri care promoveaza tinerele ambitioase si le ajuta sa urce pe culmile succesului. Insa Studio20 face mult mai mult de atat.

Pe langa faptul ca este singurul nume din industrie cu sedii pe 3 continente (Europa, America de Nord si America de Sud), acest studio videochat este primul care, in 2013, a decis sa renunte treptat la nisa de adult si sa promoveze un nou concept de-a dreptul inovator: videochatul glamour, numit si videochatul non-nude.

Studio20 a ramas contra curentului din piata globala si a ajuns sa fie cel mai bun pe nisa glamour. Paradoxal, din acest segment se castiga mult mai mult, iar in videochat toate zerourile conteaza. E drept ca pentru modele este o provocare sa faca videochat glamour si sa seduca prin inteligenta si comunicare, insa si succesul lor este mai mare, astfel ca orice efort merita din plin.

Castigurile de care se bucura #girlsfromstudio20 la acest studio de videochat sunt de ordinul miilor de dolari, ajungand chiar si la 10.000$ pe luna, fara pic de nuditate. Aceste gheise contemporane depasesc orice bariera a senzualitatii si sunt capabile sa capteze atentia a sute de barbati, cu diferite personalitati.

Si totusi, de ce este mai greu sa faci videochat glamour fata de cel adult? Chiar si cele mai profesioniste modele de la Studio20 recunosc ca este infinit mai greu sa seduci un barbat si sa-l pastrezi intr-o relatie pe termen lung la distanta fata de a fi cu el si de a-i servi pe tava tot ce ai mai de pret. Cu atat mai mult cu cat fetele din acest studio de videochat duc senzualitatea la rang de arta fara ca macar sa se dezbrace.

Ambitia, aliatul nevazut din jocul seductiei

Nu totul se reduce la senzualitate intr-un studio de videochat de anvergura renumitului Studio20. Toti cei implicati in desfasurarea activitatii, de la modele pana la traineri si manageri de studio, recunosc ca e nevoie de multa munca pentru a reusi intr-un domeniu atat de competitiv.

E greu sa petreci mult timp in camera de videochat cu oameni pe care nu ii cunosti niciodata suficient de bine, incat sa fii sigur pe tine, spun modelele. Astfel, ai nevoie de multe informatii si de o cultura generala vasta pentru a gasi subiecte de conversatie pe placul tuturor. Nu mai vorbim de fluenta limbii engleze, care devine obligatorie inca din momentul in care ai pus piciorul in pragul studioului.

Din grija pentru modelele sale, Studio20 este alaturi in permanenta de fetele care vor sa invete. Echipa le ajuta si le transforma intr-un brand de talie internationala. Daca modelele o duc bine, si business-ul Studio20 merge bine. Insa secretele succesului acestui studio de videochat se intind mult mai departe de atat. Descopera-le si tu, din postura de model de top, si pune-ti numele pe harta succesului in videochat!