Incredibil cum arată mormântul actorului Puiu Călinescu, la 24 de ani de la moarte sa: "Un actor de pe urma căruia se încasează încă mulți bani"

In articol:

Puiu Calinescu a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie ai României, devenind celebru în urma seriei de filme „Brigada Diverse”, în care a jucat alături de Toma Caragiu, Jean Constantin și Dem Radulescu. Îndrăgitul actor a murit în data de 16 mai 1997.

Acum două zile, s-au împlinit 24 de ani de la moarte sa.

Persoane care l-au îndrăgit au mers și au mai aprins o lumânare la mormântul actorului. Însă, o persoană care a mers la locul de veci al actorului pentru o comemorare a postat un mesaj de-a dreptul șocant pe pagina sa de Facebook, alături de o fotografie de la cimitir.

Citeste si: Actorul uriaș care n-a avut loc pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu! Nimeni nu-i mai aprinde o lumânare lui Puiu Călinescu

Omul, extrem de revoltat, a scris un mesaj pe pagina sa de socializare despre faptul că marele actor a fost uitat, la fel ca mulți alți oameni importanți ai țării noastre. De asemenea, le atrage atenția administratorilor cimitirului de cum arată locul de veci al actorului, plin de iarbă și vizibil afectat de trecerea timpului.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Puiu Călinescu mormânt[Sursa foto: Facebook]

"Din păcate după ce mori, indiferent cât de MARE ai fost în timpul vieții, vei fi uitat de toți. Vedeți în imagine mormântul marelui actor PUIU CĂLINESCU, un actor de pe urma căruia se încasează încă mulți, mulți bani, îngropat în culisele cimitirului Bellu.. Să vă fie rușine domnilor administratori ai cimitirului. Să aveți parte de aceleași onoruri", a scris un internaut pe Facebook.

Puiu Călinescu mormânt[Sursa foto: Facebook]

Fiica lui Puiu Călinescu, mesaj cutremurător

Sâmbătă, 16 mai 1997, fiica lui Puiu Călinescu a fost să își viziteze tatăl la spital, însă nu știa ce o așteaptă. A aflat de la medici că tatăl ei s-a stins din viață cu doar 15 minute înainte de a sosi.

Citeste si: Fata lui Puiu Calinescu este profesoara de informatica la colegiul de aeronautica!

"Nu mai aveţi voie să intraţi. A decedat!”, am auzit o asistentă. În acel moment am simţit că mă prăbuşesc, cu punga în care aveam supa şi compotul pe care şi le dorise. Am apucat să văd că în patul lui era altcineva. Când plecasem dimineaţa de la spital era bine, vorbea, şi nu înţelegeam ce s-a întâmplat. Mi s-a spus că decedase la 16:45”. Un sfert de oră. Atât. Mi s-a povestit că era înconjurat de asistente, că le spunea glume şi că din senin a făcut un stop respirator. A murit cum şi-a dorit: cu zâmbetul pe buze. Totuşi stau şi mă gândesc iar enigma tot nu mi-a dezlegat-o nimeni până acum. Dacă a murit cu doar un sfert de oră înainte să ajung eu, iar el nu mai era în salon şi altcineva îi luase locul, unde îl duseseră pe tata? Nici acum nu ştiu de ce s-au grăbit să-l ia?! Acum regret că am plecat de lângă el”, a incheiat fiica lui Puiu Calinescu.