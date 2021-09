Incredibil! Cum s-a postat Deea Codrea cu burtica de gravidă pe rețelele de socializare? Vedeta este însărcinată în 35 de săptămâni

Deea Codrea [Sursa foto: Instagram] 14:48, sep 3, 2021 Autor: Andrada Bratovianu

Deea Codrea va deveni pentru prima oară mămică! Pe parcursul sarcinii, vedeta și-a ținut fanii la curent cu fiecare detaliu.

Deea a devenit cunoscută în urma participării la emisiunea "Bravo, ai stil! celebrities", show care a ajutat-o și să își găsească alesul, și anume iubitul său, cu care a rămas însărcinată după nouă luni de relație.

Anul acesta, în luma mai, vedeta a filmat un videoclip în care emoționată, își anunța urmăritorii că va deveni mamă: "S-a întâmplat să mi se întample. Fără să caut, fără să strig, fără să alerg, fără să fie nevoie măcar să mă întreb. S-a întâmplat să apari și să apară. Să simțim. Să fim…poate că nici tu, nici eu, nu speram, nu bănuiam. Din doi ne-am născut noi, așa e dragostea, se întâmplă, pur și simplu. În sfârșit, acasă. Bun venit acasă, suflețel. Vorbim de tine înca de când am început să vorbim de noi", a transmis Deea Codrea.

Deea Codrea, însărcinată în 8 luni

Cât mai curând, Deea se va bucura de micuțul pe care abia așteaptă să îl aducă pe lume. Aceasta mărturisește că este cea mai frumoasă experiență din viața ei. Deși atât ea, cât și iubitul său, Andrei, erau siguri că vor avea o fetiță, se pare că Universul a avut un alt plan pentru ei.

Inițial, până să afle sexul copilului, s-au gândit, în cazul în care era fată, la numele Tokyo, însă, ulterior, după ce au aflat că vor avea un băiețel, au decis să îl numească Liam.

Recent, Deea a avut parte de o surpriză uriașă din partea prietenelor ei. Acestea i-au organizat un baby shower, o petrecere unde au fost invitați cei mai apropiați oameni ai vedetei. În urma pozelor apărute pe rețelele de socializare, internauții au apreciat silueta graviduței, spunând că arată senzațional în ultimul trimestru de sarcină.

"Se mărește gașca cu un băiețel:) Abia aștept să-l cunosc pe Iiam. In alta ordine de idei Leon s-a super distrat la baby shower, eu am gresit ținuta, am omis dress code-ul bej dar totul a fost super frumos:)) Deea arată senzație și jur că are cea mai rotunda burtică pe care am văzut-o eu:))) Mi s-a făcut dor de gravidenie dar nu mă entuziasmez

prea tare:)))", a postat Fabmuse Alina, prietena Deei, pe Instagram.

