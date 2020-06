In articol:

Șoc total în emisiunea de luni a Mirelei Vaida. Asistenta TV, Emily Burghelea a demisionat în direct, pe motiv că nu a mai putut suporta modul în care Vulpița este agresată de soțul ei, Viorel, iar cedi din show închid mereu ochii la incidentele violente de dragul audienței.

Emily Burghelea a spus totul despre motivele care au dus la acest gest, făcând lucrurile și mai complicate, dar și mai greu de gestionat.

Cum și-a motivat Emily Burghelea demisia

”Bună tuturor! Eu sunt Emiliana, iar astăzi mi-am dat demisia!”, a spus Emily, în începutul vlog-ului.

„Știu că de-a lungul timpului mulți dintre voi mi-ați spus că nu e în regulă să fac parte din acest format, dar în momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni nu am mai putut să fac parte din chestia asta pentru că am realizat și eu că nu este în regulă ce se întâmplă.

Astăzi s-a depășit limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e Vulpița, că e X-uleasca, că sunt eu, că e orice altă femeie. ESTE MULT SUB DEMNITATEA ORICĂEI FEMEI, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că nu am făcut asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo, cu care m-am și înțeles foarte bine. Am avut o relație super sudată până astăzi când m-au pus să face ceva ce nu am vrut să fac”, a mai povestit Emily Burghelea cu ochii în lacrimi.

Unii poate condamnă atitudinea asistentei TV, însă, puțin știu că Emily Burghelea a refuzat un proiect pentru emisiunea Mirelei Vaida. Surse din preajma tinerei, care a fost prezentă și în show-ul ”Bravo,ai stil”, chiar în faza finală, au dezvăluit că ea a renunțat să plece în Statele Unite pentru a rămâne în televiziune. ”Emily a fost solicitată din firma lui Eduard Iremia, cunoscutul promotor al luptelor de contact, dar și un om care are acum legături la Hollywood, după ce Florin Munteanu, actorul pe care el îl are în portofoliu, a jucat în ultimul film al lui Sylvester Stallone, pentru a fi protagonistă într-o peliculă americană. Frumoasa femeie era în discuții avansate de a semna actele, dar până la urmă, a ales să rămână în țară. Asta a fost decizia ei atunci”, au dezvăluit surse autorizate pentru WOWbiz.ro