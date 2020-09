Dorinel Munteanu nu a avut nici un venit, anul trecut



Dorinel Munteanu candidează în acest an la Consiliul Local Galați, ocazie cu care și-a publicat declarația de avere. Fostul mijlocaș de geniu al naționalei și antrenor al Stelei nu a avut nici un fel de venit anul trecut, nu are proprietăți imobiliare, conturi în bănci și nici alte bunuri de valoare cu excepția unui automobil marca BMW fabricat în urmă cu 11 ani.

Dorinel Munteanu a pierdut casa din Germania, la divorț

Pare incredibil, dar așa este: divorțul de fosta lui soție l-a ruinat efectiv pe Dorinel Munteanu. Sportivul nu și-a mai revenit niciodată din punct de vedere financiar în condițiile în care în urmă cu câțiva ani a recunoscut că a avut probleme și cu alcoolul.

Dorinel Munteanu a divorțat de Simona, femeia cu care a stat 27 de ani și cu care are o fiică, Bianca, stabilită în Olanda. În urma partajului, dar și în anii care au urmat, Dorinel Munteanu a pierdut toată averea agonisită ca fotbalist în România și Germania.

"Am rămas, printre altele, inclusiv fără proprietatea de la Koln, pe care a luat-o fosta soție. Nici în afaceri nu mi-a mers foarte bine. Aveam o firmă de transport unde am pierdut câteva sute de mii de euro. Dar cine nu pierde în afaceri?! Nu mai sunt la nivelul financiar la care am fost, dar e OK, nu mă plâng. Mai am o bază sportivă la Reșița și alte mici afaceri. Nu produc foarte mult, dar important e că mi-am revenit, că sunt gata să mă apuc de treabă, să antrenez, pentru că asta îmi place cel mai mult. Și, cine știe?, poate că am să pot, cândva, să îmi cumpăr iar o casă la Koln", spunea Dorinel Munteanu în urmă cu câțiva ani, pentru Gazeta Sporturilor. Conform declarației de avere, azi, Dorinel Munteanu nu mai este acționar în nici o afacere.

Sportivul a recunoscut că a avut probleme cu alcoolul

"Niciun divorț nu este ușor. M-a afectat foarte mult. Așa am ajuns să cad în patima băuturii. Toți îmi spuneau că trebuie să mă opresc, chiar și fiica mea, dar parcă nu auzeam pe nimeni. Problema era la mine, eu trebuia să înțeleg că eram la marginea prăpastiei şi doar singur puteam să mă opresc", a mai povestit Dorinel Munteanu.

În 2017, Dorinel Munteanu s-a recăsătorit însă a preferat să-și țină ascunsă noua parteneră de viață. Interesant este că nici aceasta nu mai apare pe declarația de avere a sportivului redactată în 2020, deși, în mod normal, el trebuia s-o treacă.