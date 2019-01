În 2006, Elena Ramona Artenie, o fată care învăţa la şcoala din Pufeşti (judeţul Vrancea), a traversat o întâmplare care putea avea un sfârşit dramatic. Iată cum descria presa locală incidentul de la acea vreme.

”În jurul orelor 10.30, Elena Ramona Artenie, din clasa a VI-a, a mers la toaleta din curtea scolii impreuna cu o colega. Eleva in vârstă de 12 ani a cazut in "hazna" dupa ce placa de ciment a toaletei a cedat sub greutatea ei. "Fata este mai dezvoltata. In momentul in care a intrat in toaleta, o placa de ciment a cedat sub greutatea ei, iar eleva s-a dus cam 70 de centimetri in jos. Placa nu prezenta fisuri, dar este posibil sa fi cedat din cauza vechimii. Norocul ei a fost colega care s-a dus sa ceara ajutor si sateanul care a scos-o de acolo””, a declarat viceprimarul comunei.

Timpul a trecut, iar Elena a lăsat în urmă acea întâmplare care putea să-i marcheze destinul.

