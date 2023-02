„Indiferent de cât de bună ar fi inima ta” Marcela Fota suferă din dragoste? Mesajul subtil pe care artista l-a postat, cu câteva zile înainte de Ziua Îndrăgostiților

In articol:

De-a lungul timpului, Marcela Fota a demonstrat că nu pune la suflet răutățile celor din jur și că nu răspunde cu aceeași monedă atunci când i se face o nedreptate. Cu toate acestea, artista și-a arătat nemulțumirile în mod public de fiecare dată când a fost întrebată în legătură cu numeroasele critici care i s-au adus de când

și-a recunoscut alegerile în plan sentimental după moartea soțului său. De această dată, însă, solista ar da de înțeles că întâmpină neplăceri în relațiile cu oamenii apropiați ei. Iată ce a postat cântăreața în mediul online, în urmă cu puțin timp!

Recent, Marcela Fota a scris pe rețelele de socializare un mesaj suspect, prin intermediul căruia a recunoscut că în viața sa se află anumite persoane care nu o apreciază. Fără să ofere prea multe detalii despre cine este vorba, de fapt, interpreta de muzică populară a împărtășit cu fanii săi că în viața sa există persoane care nu prețuiesc bunătatea pe care le-o oferă, fiind „obligată” să îi trateze la rândul ei cu aceeași monedă. Fanii s-au gândit imediat că persoana vizată ar putea fi chiar iubitul tinerel cu care are o relație, mai ales că nu a fost prezent în ultima vacanță de care artista a avut parte alături de familie.

„Indiferent de cât de bună ar fi inima ta, într-un final trebuie să începi să tratezi oamenii la fel cum ei te tratează pe tine!”, a scris Marcela Fota pe Instagram.

Cum reacționează Marcela Fota în fața criticilor?

Marcela Fota a fost ținta criticilor dure ale internauților după ce a recunoscut că trăiește o poveste de dragoste alături de un tânăr de 23 de ani. Dacă la început s-a întrebat de ce oamenii aleg să arunce cu noroi din pricina alegerilor pe care le face, ulterior artista a decis să nu mai bage în seamă răutățile celor din jur și să prioritizeze fericirea sa, a fiului ei și a celor dragi ei.

„Mi-am dat seama că prioritatea mea este fericirea mea și a băiatului meu, iar eu asta fac. Clădesc fericire pentru mine și pentru David. Unul dintre principiile mele de viață era „nu face rău, pentru că la un moment dat se va întoarce”. În momentul în care a început presa să scrie despre mine am fost șocată. Știam că nu făcusem nici un rău nimănui și nu înțelegeam care este motivul pentru care sunt atacată, unde și cu ce greșisem.

Marcela Fota: „A fost o perioadă în care am fost afectată”

A fost o perioadă în care am fost afectată apoi când am văzut cu câtă ușurință presa mă denigra iar unele persoane le „săreau” în ajutor m-am gândit: cine sunt „ei” să „merite” suferința mea? Și așa a început împăcarea, mi-am dat seama că sunt singura care trebuie să facă ceva pentru fericirea mea, atunci am hotărât să NU îmi mai pese. Trebuia și trebuie să îi arăt băiatului meu că viața este frumoasă și merită din plin să o trăiești”, a spus Marcela Fota, conform Unica.