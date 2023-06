„Indiferent de ce o să se întâmple” Jador își dorește ca acest mesaj să rămână în inimile fanilor lui! Ce a ținut să lase în scris, după ce și-a anunțat retragerea?

In articol:

În urmă cu aproape o săptămână, Jador posta un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare! Artistul a ținut să-i anunțe pe fanii săi că, din cauza unor probleme de sănătate cu care se confruntă, acesta va fi nevoit să se retragă din muzică, cu precizarea că până la finalul anului va încerca să lanseze toate melodiile și videoclipurile acestora, pe care le are în curs de creație.

Ei bine, însă, recent, artistul a mai ținut să facă o precizare cu privire la proiectele sale. Mai precis, pe data de 30 iunie, cântărețul va lansa o melodie intitulată ”Aleasa”, care este realizată pe un gen muzical creat chiar de către cunoscutul artist, gen muzical care se va numi ”Drillbalkan”.

Jador a mai spus că, deși nu știe ce se va întâmpla cu viața lui, își dorește ca acest mesaj să rămână pentru toți cei ce-l îndrăgesc și să știe că el a fost ”creatorul” acestui stil de muzică.

„30.06.2023

Ora:17:59

Sunt foarte curios ce o sa se întâmple cu viața mea, ideea e ca eu am creat un nou gen de muzica care va apărea odata cu lansarea aceastei piese ALEASA și acestui gen care se va numi DRILLBALKAN indiferent de ce o sa se întâmple cu acest gen … acest moment va fi amprentat prin acest mesaj lăsat aici pe Instagram ….Acest Gen Eu

L -am creat….!”, a scris Jador, în dreptul unui videoclip care conține imagini de la concertele sale, pe fundalul căruia rulează versurile melodiei care urmează să fie lansată.

Bogdan Mocanu, detalii despre starea de sănătate a lui Jador

Până în acest moment, Jador nu a făcut declarații privind problemele de sănătate cu care se confruntă. În schimb, însă, despre acest subiect a vorbit chiar prietenul său cel mai bun, Bogdan Mocanu, care a precizat doar că în curând tânărul cântăreț va trebui să ajungă pe masa de operații, fără a da însă prea multe detalii.

Bogdan Mocanu a mai ținut doar să precizeze că problema amicului său este, într-adevăr, una gravă, însă situația nu este atât de rea precum a interpretat lumea.

„Trece prin niște clipe mai grele, să zic așa, multă lume spune că e o strategie de marketing. Strategie de marketing sau nu ar trebui să îi fim alături, să spunem o rugăciune, pentru că cred că nimeni nu își dorește, nu cred că își dorește cineva să stea pe patul de spital și să posteze.(...) E bine, e ok, nu are o boală terminală sau Doamne ferește, adică să se excludă chestia asta. Are o problemă, trebuie să se opereze, dar nu e așa grav cum a interpretat lumea.”, a declarat Bogdan Mocanu, pentru un post TV.

