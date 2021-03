Industria horeca, în doliu! Chef Adrian Pop a murit, după ce a fost găsit într-o baltă de sânge la o petrecere ilegală

In articol:

Chef Adrian Pop a murit în seara de 16 martie, după mai multe zile de comă. Acesta a ajuns la spital cu răni extrem de grave, după ce a participat la o petrecere ilegală în Apahida, județul Cluj. Surse din anchetă spun că la petrecere, printre invitați, ar fi fost și mai mulți polițiști, care au fugit după evenimentul care l-a lăsat pe bucătar într-o baltă de sânge.

Nu este încă clar ce a pățit Adrian Pop. Oamenii legii iau în calcul mai multe variante. Una dintre ele ar fi că după ce a consumat mai multe pahare de băuturi alcoolice ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap.

O altă variantă este că a fost bătut cu bestialitate chiar de unul dintre invitații la petrecerea ilegală.

Adrian Pop

Cum au primit colegii de breaslă vestea

Apropiații bucătarului nu-și revin din șoc. Adrian Pop a plecat prea repede dintre ei și nimeni nu s-a așteptat să sfârșească așa. Întreaga industrie horeca îi va simți lipsa, spune un coleg de breaslă al celebrului bucătar din Cluj.

„Rămas bun, coleg drag, odihnește-te în pace! Adi rămâne în amintirea noastră că un coleg exemplar, mentor și antrenor pentru generații întregi de profesioniști și un învingător pe terenul competițiilor culinare. Nu te vom uita niciodată! Colegii din ANBCT”, a scris un apropiat pe Facebook.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în seara cu petrecerea

Un apropiat al bucătarului ucis, Paul Siserman, a povestit care a fost motivul de la care a plecat scandalul cu urmări tragice. Se pare că după ce toată lumea a consumat mult alcool, a avut loc un concurs de skandenberg, care s-a lăsat cu acuzații și injurii. Imediat după joc, Adrian Pop a fost găsit zacând într-o baltă de sânge .

„Eu am iesit afara sa il ajut. Eram cu patronul de la localul respectiv. El se chinuia sa respire. Era vanat la fata si ii curgea sange de dupa ureche. Am sunat la 112, iar ambulanta a venit foarte repede. In schimb, cei din local au disparut fara urma si fara sa zica ceva. Fara sa ne intrebe daca sa ne ajute cu ceva. Si-au luat hainele si au plecat”, a spus un martor al tragediei, pentru aktual24.ro.

După incident, polițiștii care erau invitați la cheful ilegal au dispărut chiar înainte să vină colegii lor, chemați pentru investigații. Se pare că petrecerea ilegală a fost organizată chiar de un om al legii care își sărăbătorea ziua de naștere.

„Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. In referire la desfasurarea evenimentului privat, imprejurare prin care s-ar fi incalcat interdictiile impuse in perioada starii de urgenta si la care ar fi participat doi politisti clujeni, precizam ca la data de 10 martie a.c., conducerea Inspectoratului a dispus efectuarea de verificari”, potrivit Poliției Cluj.