La începutul acestei luni, Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au făcut un an de când s-au căsătorit. Cei doi s-au cunoscut la Ferma Vedetelor, au format un cuplu încă din timpul filmărilor, apoi, au trecut prin fel de fel de situații dificile până să își consolideze relația.

Într-un final, au realizat că sunt făcuți unul pentru altul și au decis să nu se cramponeze de prejudecăți, să nu mai aștepte nimic și au făcut pasul spre un mariaj! Nunta lor, cum era de așteptat, a fost una de poveste, plină de lux, și cu o mediatizare pe măsură.

Brigitte Sfăt a vorbit despre relația cu Florin Pastramă! ”A fost un an de iubire frumos”

În mod surprinzător însă, când se credea că totul este perfect, surse apropiate au dezvăluit în media că Brigitte și Pastramă au ajuns la capătul drumului și nu mai este cale de întoarcere. ”Nu se mai înțeleg, doar afacerile îi mai țin împreună”, a relatat libertatea.ro

Brigitte însă a infirmat totul și a vorbit cu sinceritate despre căsnicia ei, mai mult decât atât, a și relatat cum a reușit să treacă peste problemele cu banii, ajutată de soțul ei. ”A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită. Și de ce spun lucrul acesta... La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez, m-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară. Și...dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții, dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el...chiar a vândut o proprietate și a fost OK pentru că am și achitat niște datorii pe care le aveam eu”, a declarat Brigitte la WOWbiz.ro, la emisiunea prietenei ei ”Interviul WOW cu Diana Bianca.”

Brigitte Sfăt îl urmărește pe Florin Pastramă! ”cât de mult am fost înșelată, cât de mult am fost trădată”

Pe de altă parte, în toată această viață roz, vedetei încă nu îi dă pace trecutul. Tocmai de aceea, a explicat, Brigitte Sfăt îl urmărește pe Florin Pastramă, chiar pas cu pas! ”I-am pus camere peste tot în casă, nu poate face o mișcare fără să știu eu! Poate nu este tocmai în regulă, dar la cât m-am ars în căsniciile anterioare, cât de mult am suferit...Doamne, cât de mult am fost înșelată, cât de mult am fost trădată, consider că acum trebuie să fiu mereu vigilentă, să aflu eu tot”, a mai comentat frumoasa femeie la emisiunea ”Interviul WOW cu Diana Bianca”!