Modelul Hamude a vorbit rar despre familia lui. Obișnuit al show-urilor de televiziune și al tabloidelor, în ultimii 10 ani, Hamude este fiul unui iordanian și al unei românce. El s-a născut la Amman, însă după despărțirea părinților săi, a venit în România împreună cu mama și frații lui.

Într-una dintre rarele interviuri pe această temă, Hamude a mărturisit că tatăl său a fost un om important în țara lui de origine și a lucrat pentru guvernul de acolo. Modelul spunea atunci că părintele său este al doilea om după ministrul mediului din Iordania.

Hamude, în 2016: ”Tata e Director de Relații Internaționale pentru Mediu la Amman”

„M-am născut în Amman, Iordania, şi sunt cel mai mare dintre fraţi. Sunt născut într-o familie foarte cunoscută în Iordania, mama e româncă, mai am două surori şi un frate. Părinţii mei au divorţat când eu aveam opt ani şi după ce ei s-au despărţit, eu, mama şi fraţii mei am venit în România. Nu m-am putut acomoda şi m-am întors la tata, în Iordania, dar în 2008 am revenit şi am rămas aici.

Tata şi-ar fi dorit să mă fac aviator, doctor sau inginer, pentru că acolo viitorul copiilor este controlat de părinţi, nu eşti lăsat să faci ce-ţi doreşti, şi acesta este şi motivul pentru care am decis să plec de acolo. Tata este Director de Relaţii Internaţionale la Mediu, este, ca importanţă, următorul om după ministru. Am dat la Medicină, dar după o lună mi-am dat seama că nu mi se potriveşte această facultate. Acum am o afacere. Vorbesc perfect engleza, araba şi româna“, spunea Hamude în 2016.

Tatăl lui Hamude, reținut duminică seara, la Iași

În prezent, tatăl lui Hamude s-a mutat în România și s-a apucat de afaceri. El are mai multe firme, din care una se ocupă de comercializarea articolelor de menaj. Duminică seara, el a fost adus la audieri de procurorii din Iași, fiind cercetat pentru ucidere din culpă, după ce 10 persoane au murit intoxicați cu alcool metilic. Aceștia au băut alcool sanitar, contrafăcut, care conținea metanol în loc de alcool etilic. Conform informațiilor apărute în presă, tatăl lui Hamude și alte șase persoane au fost audiate în acest caz, iar din declarațiile acestora reiese faptul că spirtul contrafăcut fusese achiziționat de la o altă firmă din București.