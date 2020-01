De mai bine de două zile, individul din Bacău care și-a ucis în bătaie soția chiar înainte de divorț, este de negăsit. Scafandrii îl caută în canalul în care bărbatul a amenințat că se aruncă. Până acum, însă, nu există nicio dovadă că trupul său se află sub ape. Rudele îndoliate ale Adrianei sunt sigure că individul este în viață și că se ascunde.

Catalin Dumitru Dobre - in varsta de 50 de ani - este cautat fara incetare de doua zile, de cand si-a ucis in bataie sotia cu care se afla in plin divort. Dupa ce a lasat-o fara suflare in masina, un prieten de-al lui Catalin a sunat la politie - si i-a avertizat pe oamenii legii ca barbatul vrea sa se sinucida.

Ar fi lasat in urma chiar si un bilet de adio, iar in dreptul canalului de fuga i-a fost gasit unul dintre autoturisme. Ciudat e insa ca trupul criminalului este de negasit:

Ionut Andone, fratele victimei: Cred ca este in viata. Nu cred ca s-a sinucis.

Citeste si: VIDEO | Ce spunea soțul Adrianei Andone, cu o zi înainte să o ucidă. Motivele din spatele unei crime înfiorătoare

De peste 50 de ore, scafandrii il cauta ucigasul Adrianei in adancuri. Astazi, dupa ora pranzului, au sistat cautarile si vor sa o ia maine, de la capat. E posibil, insa, ca sotul femeii sa fi fugit din oras - si sa-i fi lasat pe politisti sa creada ca s-a sinucis.

Criminalul din Bacău, dispărut fără urmă

Indurerat de tragedie, fratele Adrianei spune ca cel care i-a fost cumnat era un om rece: Era un om ursuz, nu radea, eu nu l-am vazut de multe ori sa rada.Cei doi soti urmau sa divorteze marti, la notar, dupa ce Adriana descoperise ca sotul ei a cheltuit toti banii la jocurile de noroc. Luni- spun apropiatii - individul ar fi dat semne ca vrea s-o ucida, dar s-a razgandit pentru ca era si fiica lor de numai un an, in masina.

Judecand dupa conversatia de saptamana trecuta, insa, Catalin parea dornic sa divorteze. Nu avea regrete, ba chiar voia sa ramana in relatii bune cu sotia, de dragul copilului pe care-l aveau impreuna.



Politistii il cauta pe Catalin nu doar in canalul de fuga al raului Bistrita, ci si terestru, in judetele invecinate. Daca va fi gasit in viata, individul va fi cercetat pentru omor calificat.

Citeste si: VIDEO | Criminalul din Galați și-a recunoscut fapta. Femeia ucisă cu sălbăticie era iubita lui