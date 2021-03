Înfrângere rușinoasă pentru Faimoși la Survivor România. Războinicii câștigă comunicarea și un premiu fabulos: „ Abia aștept!”

In articol:

Războinicii nu au avut emoții în meciul de comunicare de la Survivor România și au reușit să se impună în fața Faimoșilor cu scorul de 10-3.

Războinicii câștigă meciul de comunicare la Survivor România

Meciul de comunicare din această săptămână a fost tranșat rapid de către Războinici, care nu le-au dat nicio șansă de câștig adversarilor lor. Albaștrii se vor bucura de aperitive și vor primi fotografii din partea familiei.

Mellina susține că jocul de astăzi a demonstrat că Războinicii formează un grup unit și că echipa ei s-a distrat pe traseu. „Scorul reflectă unitatea echipei. Astăzi ne-am distrat, nu am pus presiune pe noi, am fost încrezători. Abia aștept să primim fotografii de la cei de acasă”, a spus Războinica.

Faimoșii, dezamăgiți că nu primesc mesaje de acasă

Faimoșii pierd pentru a doua oară șansa de a-și vedea mamele sau figurile materne din familie, după ce au pierdut meciul de comunicare la Survivor România. Cătălin Moroșanu îi avertizează pe colegii săi că Andreea Antonescu nu este singura responsabilă de înfrângerea echipei și că mulți alții își pierd concentrarea pe traseu.

„Cred că înainte să căutăm vinovați pentru ce se întâmplă în echipă să ne uităm în sufletul nostru, că mereu dăm vina pe alții. Să câștigăm prima oară punctele și apoi să dăm vina. S-a bătut piua că am pierdut din cauza Andreei. Nu, din cauza fiecăruia și din cazua mea s-au pierdut două puncte. Să ne uităm la noi, să fim buni. Mi-am dorit să o văd pe mama, am suferit când nu am văzut-o pe 8 martie. Am ajuns să plâng că nu o aud pe mama”, a spus Cătălin Moroșanu.

Andreea: Plâng pentru că ni s-a acordat o a două șansă. Eu am luat toată vină sportivă asupra mea și au fost vorbe în camp că i-am privat pe ceilalți să primească mesaje de la mame. Și eu mi-aș fi dorit mult lucrul asta, mă consider puternică, dar limita mea este fetița și m-aș fi bucurat să o aud pe mama.

Sebastian Chitoșcă: E foarte greu când pierzi de maniera asta asta, dacă se întâmpla o singură dată nu eram atât de suparat. Avem o perioadă de trei săptămâni de când nu reușim să legăm două victorii. E destul de dificil când știi că în echipă cineva poate să piardă trei puncte de fiecare dată când intră pe traseu, dar nu este doar despre asta. Eu n-am adus tot timpul puncte pe traseu și la unele jocuri a fost și vina mea. Când vorbim de Andreea e o chestie, nu te aștepți la nimic. Sunt multe jocuri în care nu aduce puncte. Probabil că e o victimă în echipa noastră, ne pare rău că ne legăm de ea, avem atâtea griji, de foame, de dor, ne pare rău că ne legăm doar de ea, o parte din vină avem fiecare.

Culiță Sterp: Schimbarea trebuie să vină de la noi, să stea fiecare seara să se gândească ce poate schimba în echipa asta. Fiecaresă pună câte o cărămidă până se face zidul schimbării. Să ne uităm în grădina noastră.